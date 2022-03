“ha-perso-il-controllo”:-terribile-misfatto-di-alex-belli,-retroscena-mai-visto-del-gf

Fioccano indiscrezioni amare sull’attore Alex Belli. Dopo il suo percorso al “GF Vip”, un altro vippone rivela verità scomode su di lui.

Lo spin-off del “GF Vip“, “Casa chi“, ha raccolto molte confidenze dei vipponi reduci dai lunghi mesi trascorsi nel reality. Dopo aver ascoltato le voci di Clarissa, Miriana, Biagio, Jessica e Lulù, è la volta del finalista Davide Silvestri.

L’attore di “Vivere” si sbottona, e rivela i suoi trascorsi nel format di Mediaset. In particolare, si sofferma sul suo rapporto con il collega Alex Belli, e si toglierà più di un sassolino dalla scarpa.

“Insopportabile, mi stava snervando!”: Davide Silvestri spara a zero su Alex Belli

Davide Silvestri è amato dal pubblico per la sua coerenza e per la lucidità con cui ha affrontato la lunga militanza nel reality. Classificatosi secondo durante la finalissima del programma, l’attore finalmente concede qualche confidenza ai microfoni di “Casa chi“. In particolare, il suo bersaglio è il collega Alex Belli, con cui si era apertamente scontrato nella casa di Cinecittà.

“Se è vero che non ne potevo più di Alex Belli? Ad un certo punto ho pensato che fosse insopportabile. Quella situazione mi stava snervando e mi ero stufato davvero. Quando se n’è andato ero contento che se ne fosse andato e gliel’ho detto. Non ho mai nascosto quello che penso…“, ha riferito Davide. Aggiungendo poi: “Peccato che si sia perso in questa storia, mi dispiace perché prima ci siamo divertiti e abbiamo portato tanti momenti d’arte. Io ho anche provato a bloccarlo e a dirgli ‘basta torna a divertirti smettila, lascia stare questa cosa che non esiste e ti fa male, molla’!… Questi erano consigli che gli davo in maniera molto sincera…“.

L’attore è convinto che Alex si sia fatto prendere la mano dal personaggio creato ad-hoc per il reality: “Sono stato onesto e gli ho detto che ci sarei stato solo se avesse voluto divertirsi con me, altrimenti mi sarei allontanato. E così ho fatto, mi sono messo da parte. Volevo starne fuori da quella cosa e non potevo difenderlo. Diciamo che l’ho difeso con il mio silenzio. Non mi sono esposto, se l’avessi fatto gli avrei dato addosso. Se ha preferito la carriera all’amicizia? Sì, ho detto di aver perso un amico. Lui è stato schiavo del suo personaggio e ha perso il controllo. Abbiamo perso l’amicizia e il divertimento. Secondo me è stato un peccato anche per lui. La sua parte artistica era più interessante di quella sorta di show amoroso che hanno fatto!”.

L’amicizia tra i due sembra irrimediabilmente compromessa: ci sarà margine per un riavvicinamento?

