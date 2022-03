Diretta. “Siete dei folli”: Medvedev insulta l’Europa. Biden, blitz in Polonia Pioggia di razzi dal Regno Unito. Chernobyl paralizzata dalle bombe

Un mese di guerra in Ucraina, la soluzione del conflitto appare ancora lontana. La Nato alza il livello del supporto militare. All’Onu la Cina si astiene sulla proposta di risoluzione umanitaria proposta dagli altri Paesi. L’avanzata dei russi attorno a Kieva pare in stallo. A Mariupol è dramma umanitario. Joe Biden in Europa, atteso al confine polacco. Dalla Russia nuove minacce sulle armi nucleri. Lo spettro: possono usare armi chimiche? “La risposta nel caso sarebbe adeguata”, hanno risposto da Washington-

Ore 6.23 Medvedev contro l’Ue: “Folle pensare di condizionarci”

L’ex presidente russo Dmitry Medvedev attacca con toni durissimi le sanzioni occidentali. “Folle pensare di condizionarci in questo modo, le sanzioni avranno l’unico effetto di consolidare la società russa”. Medvedv è uno degli esponenti russi colpito personalmente dalle sanzioni.

Ore 5.45 Onu: civili ucraini arrestati illegalmente nelle aree sotto controllo russo

Cittadini ucraini vengono detenuti arbitrariamente e sottoposti a sparizioni forzate nelle aree controllate dalla Russia: è quanto dichiarato dall’Onu alla Bbc. Sarebbero almeno 36 casi di detenzioni di civili sono stati verificati dalle Nazioni Unite. Alle famiglie dei detenuti viene spesso negata qualsiasi informazione sul loro destino.

Ore 4.48 Intelligence, truppe russe non sono riuscite ad accerchiare Kiev

I tentativi della Russia di accerchiare la città di Kiev e di bloccare quella di Chernihiv non hanno avuto successo, stando a quanto scritto nell’ultimo rapporto d’intelligence pubblicato dallo Stato maggiore delle forze armate ucraine. Così come gli sforzi russi di conquistare Popasna, Rubizhne e Mariupol sarebbero stati vani. La Russia “cercherà di riprendere le operazioni offensive in direzione delle città di Brovary e Boryspil per bloccare Kiev da est”, secondo il rapporto.

Ore 3.34 Mosca, indagine su presunti laboratori biologici segreti di Kiev

Il Comitato investigativo russo ha aperto un’indagine ufficiale sulla creazione di laboratori biologici segreti in Ucraina con il sostegno degli Usa per lo sviluppo di armi biologiche di sterminio di massa. Lo ha affermato Alexander Bastrykin, presidente del Comitato, in un’intervista all’agenzia Tass. “Abbiamo richiesto i documenti disponibili al ministero della Difesa russo e stiamo accertando le circostanze di ciò che è accaduto nell’ambito del procedimento penale da noi aperto ai sensi dell’articolo sullo sviluppo e la produzione di armi biologiche per vittime di massa”, ha affermato Bastrykin.

Ore 2.22 – Joe Biden incontrerà le truppe Usa in Polonia

“Joe Biden incontrerà alle 16 a Rzeszow, in Polonia a circa 100 chilometri dal confine con l’Ucraina, le truppe Usa stanziate a difesa del fianco orientale della Nato”. Lo conferma la Casa Bianca in una nota sul programma della giornata del presidente americano. In serata Biden partirà alla volta di Varsavia, dove domani avrà un colloquio con il presidente polacco Andrzej Duda che lo accoglierà anche al suo arrivo a Rzeszow.

Ore 1.25 Mariupol, sos disperato: gli abitanti cominciano a morire di fame

Disperato appello dalla municipalità di Mariupol: aiutateci, i civili che non sono riusciti a fuggire dalla città stanno cominciando a morire di fame. La notizia è rilanciata dal sito Internet The Kyiv Independent.

Ore 1.09 Londra, altri 6 mila missili all’Ucraina

Il primo ministro britannico Boris Johnson annuncerà in giornata che il Regno Unito fornirà all’Ucraina altri 6.000 missili, secondo quanto anticipa la Bbc. In occasione degli incontri dei leader della Nato e del G7 a Bruxelles, Johnson – ha aggiunto l’emittente – svelerà anche un finanziamento di 25 milioni di sterline (quasi 30 milioni di euro) per aiutare a pagare i soldati e i piloti ucraini. La nuova fornitura militare si aggiunge ai circa 4.000 missili già dati dal Regno Unito alle forze ucraine. L’ultimo finanziamento si somma invece ai 400 milioni di sterline (circa 480 milioni di euro) già impegnati in aiuti umanitari ed economici per Kiev.

Ore 0.33 Chernobyl sotto le bombe

L’Ucraina ha informato l’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aie) che il bombardamento russo sui checkpoint nella città di Slavutych, dove vivono persone che lavorano nella vicina centrale nucleare di Chernobyl, sta mettendo a rischio la vita dei tecnici e impedisce la rotazione del personale all’interno del sito Lo ha reso noto il direttore generale Rafael Mariano Grossi. Stando a Kiev, i bombardamenti stanno mettendo in pericolo “le case e le famiglie del personale che garantisce la sicurezza” nella centrale nucleare di Chernobyl, sotto il controllo delle forze russe dal 24 febbraio.