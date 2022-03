“che-mi-combini?”:-flavio-insinna-lo-gela-in-diretta,-errore-sconvolgente-in-studio

Durante la puntata de L’Eredità di giovedì 24 marzo, Flavio Insinna si è lasciato andare a una reazione del tutto inaspettata. Ecco cos’è successo

Conduce L’Eredità da ormai diversi anni, Flavio Insinna e si fa amare per il suo stile elegante e ironico. Con lui non mancano mai riferimenti al cinema, al teatro oppure alla letteratura, piccole chicche che impreziosiscono un programma già molto seguito. Insinna entra molto in sintonia con ogni concorrente, arrivando a dispiacersi profondamente nel momento in cui vengono eliminati.

Non mancano, però, reazioni insolite che in diretta nessuno si aspetterebbe mai. Durante la puntata di giovedì 24 marzo, è successo un episodio che nessuno si sarebbe mai aspettato e la reazione è senza precedenti.

Flavio Insinna e l’eliminazione imprevista: succede tutto in diretta

Durante la puntata di giovedì 24 marzo è stato eliminato Alessio. Il diciottenne ha conquistato tutto il pubblico a casa per la sua cultura così profonda e per la sua gentilezza. Frequenta il Liceo Linguistico a Roma e ha fatto la sua prima comparsa nel gioco di Insinna il 14 marzo, rimanendoci fino a ieri. A buttarlo fuori dal gioco è stata Norma, un’altra concorrente, che inconsapevolmente ha creato un momento di forte tristezza.

Raramente faccio tweet per un singolo concorrente. In questo caso ero rimasto folgorato dopo pochi minuti. E avevo ragione. Una quarantina di puntate, chissà quante ghigliottine vinte. Bravo, Alessio #leredita https://t.co/QBvCZafuLK — Biagio Romano (@xFister) March 24, 2022

Alessio, infatti, è stato molto amato sia dal pubblico a casa che da quello in studio ma, soprattutto, a volergli bene è stato Flavio Insinna. Il conduttore più volte gli ha sottolineato il suo stupore per la cultura che il diciottenne già possiede, nonostante la giovane età. La sua educazione e gentilezza, poi, lo rendono per Insinna uno dei concorrenti più sostenuti di sempre. Nel momento in cui è stato eliminato, Alessio ha voluto ringraziare tutti i parenti e gli amici, nonché la scuola.

Nessuno si sarebbe aspettato la sua eliminazione poiché, dopo 37 puntate e quattro ghigliottine su diciotto azzeccate, ormai sembrava una sorta di presenza fissa a L’Eredità. Eppure anche i migliori scivolano e, poiché alla fine si tratta pur sempre di un gioco, anche i migliori perdono:

Flavio Insinna ha voluto complimentarsi nuovamente con lui per il suo percorso all’interno del programma. Il conduttore, inoltre, ha voluto sottolineare che si tratta solo di un arrivederci e che è sicuro che, nel futuro, di Alessio se ne sentirà ancora parlare.

The post “Che mi combini?”: Flavio Insinna lo gela in diretta, errore sconvolgente in studio appeared first on Ck12 Giornale.