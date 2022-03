bufera-su-sonia-bruganelli,-lei-tira-fuori-le-unghie:-messaggio-durissimo-in-difesa-di-suo-marito

L’opinionista e imprenditrice Sonia Bruganelli si espone sui social: l’accorata difesa al marito Paolo Bonolis non passa inosservata.

L’opinionista Sonia Bruganelli ha solcato i primi passi nel mondo dello spettacolo grazie al suo ruolo nel reality “GF Vip“. La celebre moglie di Paolo Bonolis è stata costante argomento di dibattito nel web, tacciata di favoritismi e arroganza, e ha nettamente diviso il giudizio popolare.

Dopo l’avventura nel format di Mediaset, Sonia non ha accennato a futuri ritorni nel parterre di Alfonso Signorini. L’imprenditrice, però, non è uscita dal faro mediatico, e si è lanciata in un’appassionata difesa in favore del marito, vediamo cos’è successo.

Sonia Bruganelli si erge a paladina per il marito Paolo Bonolis dopo l’infelice gaffe

Paolo Bonolis, dissacrante e operosa punta di diamante di Mediaset, compie spesso clamorose cadute di stile durante i suoi show. Gli spettatori lo perdonano ben volentieri, concedendogli privilegi conquistati in anni di onorata conduzione. Un particolare episodio, però, ha gettato discredito sul famoso anchorman.

Dato il difficile periodo attuale, che vede l’aggravarsi del conflitto tra Ucraina e Russia, la battuta di Bonolis ad “Avanti un altro” è suonata quanto meno di pessimo gusto agli spettatori del quiz. Il conduttore, durante una puntata dello show, ha infatti invitato un ospite ucraino a tradurre l’iconica frase: “Ricordati che devi morire“, e il profetico siparietto ha scandalizzato il pubblico di Mediaset.

Lo stesso conduttore, resosi conto della sfortunata gaffe, ha in seguito dichiarato: “Ho visto che è stata lasciata nella puntata una cosa che doveva essere tagliata da chi deve occuparsi di sistemare queste puntate… È ovvio che è una cosa completamente fuori luogo, visto il periodo che stiamo vivendo. Chiedo scusa io, però non c’entro niente. Non faccio il veggente, non so cosa può accadere a distanza di due anni da quello che faccio. E poi chi si deve occupare di pulire queste cose laddove le avesse rintracciate non sono sempre io, ma è qualcun altro che deve fare questo lavoro.“.

Il tweet di Sonia infiamma il web

Sonia Bruganelli ha fatto sentire la sua voce, schierandosi in difesa del marito con un perentorio tweet, che recita: “La puntata di Avanti un altro di questa sera è stata registrata due anni fa, come vedete dall’assenza di misure di sicurezza, Paolo Bonolis si dissocia comunque da ciò che è stato lasciato andare in onda e che ha disturbato tutti quanti, noi compresi.”.

La puntata di Avanti un altro di questa sera è stata registrata due anni fa, come vedete dall’assenza di misure di sicurezza, Paolo Bonolis si dissocia comunque da cio che è stato lasciato andare in onda e che ha disturbato tutti quanti noi compresi. — sonia bruganelli (@SBruganelli) March 23, 2022

Il tweet di Sonia Bruganelli le ha attirato sia elogi che critiche: la sua figura è ormai troppo mediaticamente compromessa per avere voce autorevole in capitolo?

The post Bufera su Sonia Bruganelli, lei tira fuori le unghie: messaggio durissimo in difesa di suo marito appeared first on Ck12 Giornale.