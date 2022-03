“basta,-me-ne-vado!”:-gravi-accuse-sull’isola-dei-famosi,-abbandona-subito-il-reality

L’Isola dei Famosi è iniziata da pochissimo eppure la tensione è già alle stelle. Piovono parole pesantissime tra i concorrenti, drastiche conseguenze

Di questa nuova edizione de L’Isola dei Famosi sono andate in onda solo due puntate, ma il clima tra alcuni naufraghi sembra già essere molto teso. Con Ilary Blasi e Alvin, questa nuova edizione porta con sé grandi novità che stanno destabilizzando i concorrenti, costretti a nuove regole come quella delle coppie legate.

Tra due naufraghi, in particolare, sembra che non scorra buon sangue. Le liti hanno ormai raggiunto livelli inauditi e le accuse sono pesantissime: potrebbero esserci conseguenze drastiche.

L’Isola dei Famosi si anima: ecco le prime accuse

Già nel pomeriggio di giovedì 24 marzo, Floriana Secondi ha avuto una pesante lite con Nicolas Vaporidis, un altro naufrago di questa edizione dell’Isola dei Famosi. L’ex vincitrice del Grande Fratello non approva il fatto di essere legata 24 ore su 24 ad Antonio Zequila mentre Nicolas è libero: “Questa è l’isola dei carcerati. Io ti vedo un privilegiato. Sei falso come i soldi del Monopoly” gli ha detto, scatenando una dura risposta del compagno di reality, che l’ha accusata di vittimismo.

Il litigio, però, è poi proseguito anche per altri motivi. Dietro all’astio che fin dal primo giorno ha animato il rapporto tra i due sembra esserci un episodio accaduto ben prima dello sbarco in Honduras. Secondo Floriana Secondi, nell’hotel in cui sono stati per diversi giorni nessuno poteva avere con sé il cellulare. “Lui aveva il telefono” ha però rivelato, riferendosi proprio a Nicolas Vaporidis. “È stato più di cinque giorni al telefono“.

L’accusa è molto pesante poiché, se confermata, si tratterebbe di una violazione al regolamento bella e buona. Vaporidis, però, ha voluto rispondere a tono. Il naufrago, pur comprendendo il nervosismo di Floriana per essere legata 24 ore su 24 a un altro concorrente, non sopporta le sue accuse. “Se la produzione trova un telefonino nella valigia allora me ne vado“ ha detto Nicolas. “…pago una penale pari a quanto prendo stando qui“. Se però così non fosse, la sua proposta è un’altra: “Se non c’è te ne vai tu. Sei disposta?“.

Floriana Secondi ha accettato la scommessa senza alcun timore. Chissà come andrà a finire questa situazione: sicuramente la dinamica creata dai due mette pepe al reality. E, si sa, son proprio queste le situazioni che fanno appassionare il pubblico: non ci resta che vedere cosa succederà.

The post “Basta, me ne vado!”: gravi accuse sull’Isola dei Famosi, abbandona subito il reality appeared first on Ck12 Giornale.