barbara-d’urso-ammattisce,-improvviso-cambio-di-programma:-mediaset-nel-caos

Momenti di vero panico in casa Mediaset. Barbara d’Urso come non si è mai vista, la confusione regna sovrana: succede tutto in pochissimo tempo

È una delle conduttrici più amate della Mediaset, Barbara d’Urso. Nel corso degli anni sono stati molti i programmi presentati da lei, basati soprattutto sul gossip e sulla cronaca locale. Il suo stile crea forti divisioni, ma con lei è così: o la ami, o la odi. Nell’ultimo periodo, dopo essersi vista chiudere due suoi prodotti, è tornata agguerritissima con La Pupa e il Secchione.

I risultati, però, stanno un po’ tardando ad arrivare e la rete non aiuta. Nelle ultime ore, infatti, c’è stato un cambio di programma doppio che ha messo in confusione tutti: autori e telespettatori.

Barbara D’Urso spostata e rispostata: che caos

Il programma de La Pupa e il Secchione con Barbara d’Urso ha vissuto una totale rinnovazione. In primo luogo è arrivato uno studio, da cui la conduttrice presenta il programma. In secondo luogo son stati introdotti gli opinionisti, i giudici: Soleil Sorge, Antonella Elia e l’irriverente Federico Fashion Style. Questi ingredienti avrebbero dovuto gettare una solida base per il ritorno del format. I primi risultati di auditel, invece, non stanno premiando la regina della Mediaset. Dalla prima alla seconda puntata, infatti, il programma è stato abbandonato da ben 700.000 telespettatori.

Onde evitare una sonora sconfitta anche nella terza puntata, la Mediaset e la produzione avevano optato per spostare la messa in onda da martedì 29 marzo a venerdì 1 aprile. Questo era stato deciso poiché nella data di martedì Rai1 avrebbe trasmesso la partita della nazionale d’Italia contro la Turchia. In teoria, questa partita avrebbe dovuto determinare il passaggio del turno per andare al mondiale. La sconfitta contro la Macedonia di giovedì 24 marzo, però, rende questo match del 29 marzo totalmente inutile ai fini della qualificazione, opportunità già sfumata.

Per questo motivo e per il poco interesse che il pubblico avrà nel seguire la partita, la Mediaset ha fatto dietrofront. La Pupa e il Secchione di Barbara d’Urso tornerà quindi, come di consueto, martedì 29 marzo. Chissà se, però, questo continuo cambio di programma porterà brutte conseguenze per il reality in termini di ascoltatori. Sicuramente il trend non è favorevole e, se venisse confermato in discesa, potrebbe portare a una pesante ridiscussione del programma e della conduttrice. Non ci resta che vedere come andrà e se la D’Urso riuscirà a risollevare la trasmissione.

