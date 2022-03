zelensky-avrebbe-chiesto-a-biden-di-non-sanzionare-abramovich

Background

A fine febbraio, un portavoce di Abramovich ha dichiarato che il miliardario russo è stato coinvolto dalla stessa Ucraina per aiutarla a raggiungere un accordo di pace con la Russia. Ecco perché Abramovich era in Bielorussia quando si sono svolti i primi colloqui tra Russia e Ucraina. Alexander Rodnyansky, padre di uno degli uomini fidati di Zelensky, ha detto che Abramovich aveva avuto un’influenza limitata su Putin. Era stato coinvolto perché, secondo il Financial Times, era l’unico russo ad aver accettato la richiesta di aiuto dell’Ucraina. Risulta ancora l’unico famoso oligarca russo che ha agito come mediatore tra Russia e Ucraina.

In cifre

7,1 miliardi di dollari. Questo è, da mercoledì, il patrimonio netto stimato di Abramovich, secondo Forbes. È quindi la 142esima persona più ricca del mondo, grazie alle sue partecipazioni nel gigante dell’acciaio Evraz, nell’azienda metalmeccanica, Norilsk Nickel, e nella squadra di calcio inglese, Chelsea FC, che ha messo in vendita all’inizio di marzo. Possiede anche passaporti israeliani e portoghesi. Le sue proprietà immobiliari al di fuori della Russia ammontano a più di 500 milioni di dollari, inclusi i Kensington Palace Gardens a Londra, e possiede diversi jet, yacht e un elicottero.

