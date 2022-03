“tutto-confermato”:-bomba-federica-panicucci,-risveglio-con-un-annuncio-meraviglioso

Federica Panicucci porta a casa un’immensa soddisfazione: il 2022 è l’anno propizio per la conduttrice di “Mattino 5”.

La conduttrice toscana Federica Panicucci vanta una carriera di tutto rispetto. Dopo gli esordi in TV con “Portobello“, e lo sfolgorante successo del “Festivalbar” in Mediaset, la showgirl ha persino condotto una fortunata edizione de “La Pupa e il Secchione“.

Dal 2009, inoltre, tiene salde le redini del rotocalco “Mattino 5“, il talk-show di approfondimento e attualità della rete ammiraglia di Mediaset. Ad affiancarla, durante gli anni di conduzione, si sono alternati diverse figure: da Claudio Brachino a Paolo Del Debbio, arrivando a stabilizzarsi nell’attuale anchorman Francesco Vecchi. La guerra per lo share, in ogni fascia oraria, e quanto mai, spietata: Federica Panicucci però si riconferma una succosa garanzia.

“Mattino 5” vola alto: felicità alle stelle per Federica Panicucci e Francesco Vecchi

“Mattino 5“, secondo gli ultimi sondaggi, si riconferma come il programma più seguito e apprezzato dal pubblico nella fascia mattutina del palinsesto televisivo. Il carosello di attualità e gossip di Federica Panicucci e Francesco Vecchi, infatti, sbaraglia la programmazione RAI e vola alto al 19,49% di share. I dati registrati nella puntata di ieri annoverano circa 1.070.000 spettatori, disintegrando la concorrenza della rete pubblica.

Mattino Cinque News si conferma leader assoluto di fascia con, nella 1pt, 1.070.000 spet e il 19.49% di share (20.64% attiva) e, nella 2pt, con 1.014.000 spett e il 19.33% di share (18.10% attiva) @fede_panicucci @CescoV @mattino5 pic.twitter.com/Gyzhqr13tm — QuiMediaset (@QuiMediaset_it) March 23, 2022

Il talk-show di Federica Panicucci si rivela il compagno preferito per le mattinate di milioni di italiani, e Federica Panicucci rimane sulla cresta dell’onda, anche dopo 13 anni di onorata conduzione. La carriera della conduttrice sembra essersi assettata su lidi ormai affermati e tranquilli: oltre ai consueti appuntamenti quotidiani con “Mattino 5“, Federica indulge solamente a conduzioni prestigiose, come nel caso di “Capodanno in Musica“.

Anche la sua vita privata sembra filare tranquilla: la showgirl è infatti legata dal 2016 all’imprenditore Marco Bacini. La coppia non fa trasparire nulla circa il loro ménage quotidiano, ma sembra più innamorata che mai. Il 2022 sembra raccogliere, per Federica, le soddisfazioni attese da una vita. Mediaset sceglierà di investire una volta in più sulla bionda punta di diamante della fascia mattutina?

