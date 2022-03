trono-over,-scatta-litigata-a-uomini-e-donne:-“tu-non-ti-mettere-in-mezzo…”-[video]

Durante una puntata di Uomini e Donne è scoppiata una feroce litigata. Son volate parole pesanti, la reazione è stata durissima

A Uomini e Donne è ormai una presenza fissa, Tina Cipollari. Il suo carattere esplosivo non la fa certo restare calma di fronte a situazioni sgradite e spesso, infatti, la si sente dire la sua opinione. Il programma di Maria De Filippi è ormai una certezza nel pomeriggio di Canale5, tant’è che da qualche anno ha proposto anche la versione Over, con persone su di età.

Durante la puntata andata in onda mercoledì 23 marzo, Tina Cipollari è letteralmente esplosa di rabbia e si è pronunciata con parole durissime contro un corteggiatore. La lite è stata epocale.

Uomini e Donne, Tina Cipollari non si trattiene e dice tutto

Durante la puntata di Uomini e Donne andata in onda mercoledì 23 marzo, Gemma Galgani ha voluto far sapere che tra lei e Luigi le cose non sono andate affatto bene. Nonostante ciò, la dama ormai storica del trono Over ha anche comunicato che con Franco c’è stata una svolta inaspettata, tant’è che i due hanno anche fatto un’uscita insieme.

A quel punto, però, è intervenuto Stefano, un corteggiatore sessantenne che recentemente ha avuto una frequentazione con Elena. “A noi ci hanno massacrato quando siamo andati in centro allo studio” ha detto, riferendosi a Tina Cipollari e a Gianni Sperti, che li avevano accusati di essersi messi d’accordo. “Vanno in mezzo loro e non gli dicono niente!” ha quindi continuato, riferendosi a Franco e Gemma.

A quel punto, Tina Cipollari ha subito stoppato Stefano, dicendogli di non fare quelle “chiacchiere che non servono a niente“. Secondo la Cipollari, le storie tra Gemma e Franco e quella tra Elena e lui sono completamente diverse. Franco ha solamente avuto un ripensamento su Gemma, che conoscendo di persona ha rivalutato rispetto al primo impatto avuto in televisione. Elena e Stefano, invece, secondo la Cipollari si sono ignorati per due mesi: “Ma che cavolo stai raccontando!” ha urlato, Tina:

Siete d’accordo con le parole di Tina? #UominieDonne pic.twitter.com/VMyONepT2N — Uomini e Donne (@uominiedonne) March 23, 2022

Tina ha infatti accusato Stefano di volersi sempre mettere in mezzo per ottenere visibilità. Per questo motivo, la Cipollari ha chiesto a Maria di smettere di parlare di quell’argomento poiché si andrebbe solo a soddisfare il desiderio di Stefano di essere al centro dell’attenzione.

