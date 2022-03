stefano-de-martino,-il-gesto-eclatante-spiazza-tutti:-imbarazzo-in-diretta-[video]

Durante la puntata di Stasera Tutto è Possibile, due ospiti si son lasciati andare a un momento che ha lasciato tutti di stucco. Che panico

“Stasera tutto è possibile” è lo show del martedì sera di Stefano de Martino, un programma ricco di giochi e momenti divertenti pensato proprio per far ridere il pubblico in studio e a casa. Ogni puntata si riempie di ospiti diversi con alcune presenze fisse che, puntata dopo puntata, si fanno amare per le loro caratteristiche. A condurlo è Stefano de Martino, che durante l’ultima puntata si è trovato a vivere un momento imbarazzante.

Due ospiti, infatti, si son lasciati andare a un gesto che ha spiazzato tutti e il conduttore ha faticato nel contenere il proprio imbarazzo.

Stefano de Martino non li controlla e loro si lasciano andare

I tre ospiti fissi di Stefano De Martino a “Stasera tutto è possibile” sono Biagio Izzo, Francesco Paolantoni e Vincenzo De Lucia. I tre creano un gruppo ormai solido e ben armonico che fa sbellicare dalle risate ogni ospite in studio e ogni telespettatore a casa. Unitamente agli ospiti che si uniscono di puntata in puntata, De Martino riesce sempre a creare un clima divertente senza essere mai volgare o trash.

Durante la puntata andata in onda martedì 22 marzo, però, c’è stato un momento che ha messo a dura prova la resistenza del conduttore. Dopo un gioco, infatti, Biagio Izzo si è alzato dal divanetto e, non riuscendo a contenere l’entusiasmo, ha baciato sulla bocca Francesco Paolantoni. Il comico che ha ricevuto la dimostrazione d’amore è rimasto esterrefatto e non è riuscito neanche a dire una parola:

Anche Stefano De Martino, dal canto suo, ha colto con stupore questo bacio. La sua prima azione è stata infatti quella di allontanarsi dalla coppia, un po’ per smaltire le risate un po’ per l’imbarazzo di viverla così da vicino. Anche gli altri ospiti in studio non son riusciti a trattenere le risate, soprattutto quando Biagio Izzo ha detto al collega: “Ti amo! Ti amo!“.

Insomma, sembra che Stefano De Martino abbia azzeccato nel creare questa coppia lavorativa e, in generale, il gruppo di giocatori. A confermarlo sono anche i dati d’ascolto, che di puntata in puntata lo stanno premiando sempre di più, alzandosi in un modo che a inizio stagione nessuno si sarebbe aspettato.

