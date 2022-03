Soleil Sorge, questa sarà difficile da affrontare: delusione fortissima per lei

Delusione alle stelle per Soleil Sorge: l’opinionista di Mediaset incassa il primo knockout tecnico alla seconda puntata de “La Pupa e il Secchione”.

Nel palinsesto televisivo esistono realtà affermate e longeve – come può essere, ed esempio, l’appuntamento con il “GF Vip” o con “Domenica in” -, e altre, più sperimentali e barcollanti. Il format “La Pupa e il Secchione” è stato oggetto di grande attenzione da parte dei vertici di Mediaset. Nel tentativo di rilanciare il progetto, infatti, è stata arruolata persino una mattatrice di ascolti di tutto rispetto, come la partenopea Barbara D’Urso.

Qualcosa, però, nell’ingranaggio dello share è andato storto: disastro su tutta la linea per la prima serata di Italia 1.

Soleil Sorge: il programma affonda assieme agli ascolti

Attorno al lancio de “La Pupa e il Secchione” si è creata comprensibile curiosità, e Mediaset ha scelto di investire molte risorse per la campagna pubblicitaria del reality. Particolare attenzione è stata riservata alla scelta degli opinionisti: Soleil Sorge, Antonella Elia e Federico Fashion Style compaiono infatti tra le chicche dell’ultima edizione.

In particolare, è stata Soleil Sorge a creare particolare attenzione: la sua partecipazione al GF Vip ha creato un picco di ascolti, e l’influencer si è dunque creata la fama di “cavallo vincente“.

La sua presenza, tuttavia, non è garanzia di ascolti, e l’interesse del pubblico è gradualmente scemato dopo la puntata inaugurale del reality. Il primo appuntamento con il format aveva infatti registrato un tiepido, ma incoraggiante, 13% di share. Percentuale che, nella seconda puntata del reality, è drasticamente crollata, piazzandosi ad un rovinoso 9% di ascolti.

Il tentativo dell’emittente privata, probabilmente, era quello di rilanciare la zoppicante Italia 1 ma, nonostante gli sforzi spesi, sembra che l’unica ammiraglia rimanga Canale 5, seppur costantemente minacciato dalla concorrenza di RAI, nonchè dalle reti minori del digitale terrestre.

Crolla #LaPupaEilSecchioneShow che si ferma a 1.370.000 spettatori con il 9% di share con chiusura a notte fonda. In fuga 700 mila spettatori, in calo del 3,6% di share. — Giuseppe Candela (@GiusCandela) March 23, 2022

Come rivela Giuseppe Candela, autorevole voce di “Dagospia”, neppure la presenza di Soleil Sorge è servita a risollevare le sorti del reality. Il format ha infatti registrato un disastroso calo di ascolti, nonostante l’ulteriore ospitata di Lulù Selassiè. La Princess si è addirittura prodotta in un twerking-show, ma la sua esibizione non ha certo fatto impennare gli ascolti.

Soleil Sorge è approdata al “GF Vip” dopo numerose partecipazioni a reality minori, e la sua partecipazione a “La Pupa e il Secchione” si sta rivelando un catastrofico flop. Riuscirà ad emergere finalmente nel panorama televisivo?

The post Soleil Sorge, questa sarà difficile da affrontare: delusione fortissima per lei appeared first on Ck12 Giornale.