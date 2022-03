Perché non tutti i cloud sono uguali: l’evento di Forbes Italia e Oracle NetSuite

Clicca qui per registrati all’evento.

L’utilizzo del cloud da parte delle aziende europee, secondo dati Eurostat, è raddoppiato nel giro di pochi anni. E anche in Italia il mercato vive un periodo di forte ascesa: la spesa delle imprese nel 2021, secondo dati dell’Osservatorio Cloud Transformation del Politecnico di Milano, è stata di 3,84 miliardi di euro, con un incremento del 16% rispetto al 2020. Il mercato del software gestionale erp (enterprise resource planning) in cloud cambia rapidamente. E il cloud è sempre più centrale nella strategia delle imprese.

Si colloca in questo scenario l’evento Perché non tutti i cloud sono uguali, in programma per giovedì 7 aprile alle ore 11, organizzato da Oracle NetSuite e da Forbes Italia. Interverranno Tatiana Soriano, senior account executive di Oracle NetSuite, e Giovanni Patella, managing partner di M3G Consulting.

La tavola rotonda tratterà dei vantaggi del passaggio al cloud computing, delle opportunità di finanziamento per stimolare la trasformazione digitale, di come ridurre i rischi e migliorare le prestazioni, dei progressi in atto e ancora da compiere in Italia. Per capire se il cloud è davvero una tendenza inarrestabile.

