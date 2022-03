Oroscopo Branko di venerdì 25 marzo: lavoro e amore per tutti i segni. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale. Scopriamo insieme come andrà!

Ariete – Oggi bisogna tagliare i ponti con la quotidianità: devi dare una svolta alla tua vita, vivere tutto con più spensieratezza e leggerezza. Ma ricorda che non puoi sempre rimandare i problemi, prima o poi vanno affrontati e non puoi posticipare ancora!

Toro – Oggi sei schietto e determinato, forse più del solito. Dal punto di vista sentimentale, cerca di seguire la tua strada e non sbaglierai. Hai tanta energia, voglia di viaggiare e fare sport: forza, il periodo è ottimo!

Gemelli – Oggi sul lavoro sei un po’ infastidito perché qualcuno sta pretendendo troppo da te e sei stanco. Cerca di dare una svolta alla tua vita: lo so, ti spaventa il cambiamento, ma non devi pensare al parere della gente! Ascolta te stesso!

Cancro – Tu vivi nel paradosso: guardi sempre il bicchiere mezzo pieno, ma a volte fai di tutto per evitare i problemi. E lo fai con l’inganno. Cerca di prendere in considerazione tutte le possibilità e di fare una scelta, che sarà davvero fondamentale per te!

Leone – Oggi hai bisogno di essere circondato dall’affetto dei tuoi cari. Non mettere da parte le tue emozioni, lasciati andare ed esprimi quello che senti una volta per tutte!

Vergine – Oggi hai le idee chiare, sai bene cosa fare e come muoverti. Cerca di stare con i piedi per terra, di guardare in faccia la realtà senza affezionarti troppo alle persone. Non puoi prendere tutti a cuore!

Bilancia – Oggi nell’aria c’è un po’ di agitazione, sei in ansia perché la stabilità sotto i piedi ti manca. Cerca di capire che il cambiamento è fondamentale, non puoi avere sempre il controllo di tutto. Riparti da qui!

Scorpione – Oggi sai bene quello che vuoi, sai come fare. E tanti si aspettano grandi cose da te. Tu, però, stai avendo qualche difficoltà perché non riesci a trovare una soluzione a un problema di cuore: non seguire sempre il tuo istinto, prova a riflettere di più!

Sagittario – Cerca di prestare attenzione a quello che ti succede attorno, non puoi negoziare o scendere sempre a compromessi. Devi usare il buon senso, capire dove sbagli e rimediare prima che sia troppo tardi!

Capricorno – Oggi ti senti un po’ escluso, ma non hai tempo per pensare alla delusione. Anzi. Cerca di rimediare agli errori, ma non infrangere le regole: non è questo il momento giusto per farlo!

Acquario – Per te è fondamentale il dovere, prima del piacere. E hai avuto tante occasioni per incontrare gli amici, divertirti. Ora non puoi dimenticare la routine, anche se hai bisogno di evadere: cerca di mantenere la calma, di non essere così di cattivo umore perché tutto si risolverà. Prima o poi!

Pesci – Sei leale, onesto, con le persone che meritano e sei disposto a tutto per aiutare chi ne ha bisogno. Tu odi le falsità, l’ipocrisia. Anzi, ogni piccola bugia, anche quelle dette per una buona causa, ti fanno stare male. Sei per la verità, e fai bene!

L’articolo Oroscopo Branko di venerdì 25 marzo: lavoro e amore per tutti i segni proviene da Oroscopo Più – Le stelle di Paolo Fox, Branko, Barbanera.