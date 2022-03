notiziaccia-per-luca-laurenti:-un-fulmine-a-ciel-sereno,-che-batosta-per-lui-[video]

Poche ore fa è arrivata la conferma. Brutta notizia per Luca Laurenti, i commenti sono veramente devastanti: ecco cos’è successo

Con Paolo Bonolis, Luca Laurenti sono ormai tantissimi anni che lavora in televisione. Il suo modo di fare distratto e sulle nuvole lo rende un conduttore molto amato sia da grandi che da piccini, che adorano la sua voce quasi da cartone animato. Quando canta, però, Laurenti si trasforma quasi in un tenore e sconvolge tutti per la sua estrema capacità.

Proprio nelle ultime ore, per Luca Laurenti è arrivata una batosta che riguarda il lavoro e che sarà difficile da mandare giù. L’ha vista tutto il pubblico, la reazione è stata durissima.

Luca Laurenti e la frase infelice: che dramma

In questi giorni, Canale5 sta trasmettendo alcune puntate registrate anni fa di Avanti un Altro, per coprire la fascia del pre-serale. Condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti, il game show si basa sulla velocità e il suo punto forte sta proprio nella capacità dei due conduttori di mantenere l’equilibrio tra ironia e tempi tecnici della trasmissione.

Durante la puntata andata in onda mercoledì 23 marzo, Paolo Bonolis ha chiamato a sé un concorrente ucraino e gli ha chiesto di tradurre la famosa frase “Ricordati che devi morire“. Il concorrente ha tentennato un po’ e Luca Laurenti ha commentato: “Eh lì non muoiono!“:

è scoppiato il drama per questo? mamma mia ma si capisce che sono puntate vecchie di anni #AvantiUnAltro #GFVIP @SBruganelli @marcosalvati abbiate pazienza anche questa volta pic.twitter.com/fUWBo8xZbb — źíő áĺé (@zioale__) March 23, 2022

Questa scena ha letteralmente scatenato il panico nel pubblico, soprattutto alla luce dei fatti che stanno travolgendo l’Ucraina. Paolo Bonolis e la rete tutta, sui social network, han voluto scusarsi con tutti i telespettatori per quanto andato in onda, specificando che si trattava di una puntata registrata due anni fa. Questo si evince anche dalla totale assenza di misure di sicurezza:

#Mediaset si scusa con i telespettatori e con Paolo Bonolis per un brutto errore avvenuto stasera nel programma di Canale 5 #AvantiUnaltro pic.twitter.com/To7v78ttHY — Andrea Conti (@IlContiAndrea) March 23, 2022

Sebbene errare sia umano, ciò che molti stanno sottolineando oggi è che si poteva benissimo operare in post produzione e tagliare la parte incriminata. Probabilmente questo stralcio è totalmente sfuggito sia alla regia che agli addetti, ma in un periodo come questo ha suonato talmente male che è stato impossibile, per gli spettatori, non commentarlo.

