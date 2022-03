“Non si fa così, scusa…”: Paola Perego irriconoscibile, litigata surreale in studio [VIDEO]

Durante un’intervista, Paola Perego si è lasciata andare a ha detto tutto ciò che pensa di una collega. Litigio che ha dell’incredibile

La sua carriera televisiva pluriennale l’ha portata ad essere una delle conduttrici più amate dal pubblico. Paola Perego è oggi impegnata a “Citofonare Rai2”, il programma della domenica mattina che conduce insieme all’amica e collega Simona Ventura. La coppia si è dimostrata affiatatissima e capace ancora di intrattenere il grande pubblico, ottenendo ottimi risultati.

Durante un’intervista radio, però, Paola Perego ha perso le staffe e si è lasciata andare a uno sfogo senza precedenti, che nessuno si sarebbe aspettato. Iconica la reazione della collega, che le scoppia a ridere in faccia.

Paola Perego e Simona Ventura: l’amore non è bello se…

Intervistate da “I Lunatici” su Rai Radio 2, Simona Ventura e Paola Perego son state chiamate a raccontare dei propri successi televisivi passati e del momento. Insieme stanno conducendo ogni domenica mattina “Citofonare Rai 2”, uno show in cui si racconta la tipica domenica italiana, andando a mostrare i luoghi più belli d’Italia. Uno spazio speciale viene dedicato agli appuntamenti importanti del weekend, come spettacoli teatrali e cinematografici a cui i telespettatori possono partecipare.

Il programma sta riscuotendo un buon successo, sia per il contenuto, sia per la bravura delle due conduttrici. Tra di loro, infatti, si instaura una complicità che è evidentemente figlia del tempo e dell’esperienza. Paola Perego e Simona Ventura riescono a mettere il telespettatore a proprio agio, facendolo rilassare come se fosse lì con loro a chiacchierare del più e del meno.

Durante l’intervista, però, le due hanno svelato che come in tutte le migliori coppie anche tra di loro son frequenti i litigi. Paola Perego, quindi, si è lasciata andare a una simulazione di una discussione tra di loro, commentando la collega e la sua tendenza a imporsi. In particolare, la Perego ha lamentato che Simona sceglie sempre la posizione migliore in base a come la luce le colpisce il volto:

Quando non si riesce a litigare neanche per finta, è amore 💘 vero @peregopaola e @Simo_Ventura? Anche questa notte #ILunatici, @AndreaDiCiancio e @RobertoArduini1, sono pronti a tenervi compagnia, costi quel che costi. pic.twitter.com/dJ8IHmAsOf — Rai2 (@RaiDue) March 23, 2022

Nonostante la Perego fosse serissima nel simulare questa discussione, Simona Ventura non è riuscita a stare al gioco ed è scoppiata in una fragorosa risata. Il momento però è stato iconico e ha svelato che, anche nelle migliori coppie, qualche battibecco è naturale e necessario.

The post “Non si fa così, scusa…”: Paola Perego irriconoscibile, litigata surreale in studio [VIDEO] appeared first on Ck12 Giornale.