“Guerra nucleare mai così vicina”. La dissidente russa, choc dalla Gruber: “Perché le probabilità sono altissime”

A Otto e Mezzo di Lilli Gruber, nella puntata di mercoledì 23 marzo, ospite in collegamento ecco la dissidente russa Veronika Belotserkovskaya. Un collegamento drammatico, in cui l’ospite parla della sua paura più grande: la guerra nucleare.

“Nemmeno durante la guerra fredda ho avuto così tanto la sensazione che possa essere probabile“, esordisce concitata la Belotserkovskaya. E ancora, parlando della sua condizione di esule e dissidente, spiega: “Per ora non vedo nessuna possibilità di tornare in Russia, non ci sono le condizioni. Ma in questo momento soprattutto ho paura della guerra nucleare, nemmeno nella mia infanzia durante la guerra fredda ho avuto così tanto la sensazione che possa essere probabile”, ribadisce.

Quindi, si spende in un ragionamento su quale possa essere l’alternativa a Vladimir Putin in Russia, nel caso in cui finisse il regno dello zar: “L’unica alternativa che conosco a Putin é Navalny. Anche Zelensky aveva un piccolo consenso all’inizio…”, ricorda la Belotserkovskaya con un filo di speranza. Navalny, il principale oppositore di Putin in Russia, è stato appena condannato, solo ieri, a ulteriori nove anni di carcere.