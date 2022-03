Emma Bonino fuma in diretta su Canale 5? “Le chiedo di non farlo”: lei risponde così, gelo in studio | Guarda

Attimi di gelo e imbarazzo a Mattino 5. Tutta colpa di Emma Bonino, che si è messa a fumare una sigaretta in diretta tv. Scene, insomma, che sembravano arrivare dritte dritte da un’altra epoca.

La senatrice era ospite in collegamento da casa col programma di Canale 5, dove si parlava della guerra in Ucraina e dove lei rimarcava l’importanza di una politica estera europea comune. E così, mentre Francesco Vecchi stava per farle una domanda, ecco una boccata di sigaretta. Il conduttore resta di stucco.

Dunque, Vecchi un poco intimorito le dice: “Non vogliamo trasmettere questo tipo di immagine“. Ma Emma Bonino non è arretrata di un millimetro: “Perché? Sono a casa mia?“. E Vecchi: “Le ho solo chiesto gentilmente di non fumare”. E la Bonino: “Io gentilmente le ho detto di sì”. Attimi di imbarazzo crescente, qualche lungo secondo di silenzio e poi via, senza che il collegamento venga interrotto. Emma Bonino, infatti, termina il suo intervento. Una scena che ha scatenato il web, tra chi difendeva la radicale e chi, al contrario, la criticava aspramente.