Ucraina: Draghi, ‘non intervenire è come difendere aggressore’

Roma, 23 mar. (Adnkronos) – “È vero che la carneficina non distingue le divise, ma distingue i bambini. Se sviluppiamo le conseguenze di questo ragionamento, dovremmo dire non aiutare militarmente i Paesi che vengono attaccati. Allora difendiamo il Paese aggressore non intervenendo, dovremmo lasciare che gli ucraini perdano il loro Paese e accettino pacificamente la schiavitù. È un terreno scivoloso che ci porta a giustificare tutti gli autocrati, tutti coloro che hanno aggredito Paesi inermi, a cominciare da Hitler e Mussolini”. Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Mario Draghi, nella sua replica alla Camera, in vista del prossimo Consiglio europeo.