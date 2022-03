“Questo è un insulto!”: gaffe vergognosa a La Pupa e il Secchione, in studio cala il gelo [VIDEO]

Surreale strafalcione in diretta a “La Pupa e il Secchione”: pubblico e opinionisti non sanno se ridere o piangere.

Il nome del programma è già profetico: “La Pupa e il Secchione“, in onda ieri per la seconda puntata in prima serata, è un’accozzaglia di elementi provenienti da mondi diversi. Contrapposta a bellezze mozzafiato, e scarsamente erudite, c’è la schiera dei secchioni, spesso single dalla scarsa vita sociale. Dopo la formazione di coppie provenienti dalle due scuderie differenti, pupe e secchioni si sfidano a suon di prove, progredendo così nel gioco.

Durante l’ultimo prime time, Barbara D’Urso ha condotto i consueti quiz e sfide, e i concorrenti hanno certamente dato il meglio, e anche il peggio, di sé. Una particolare esibizione di cultura generale ha scandalizzato il pubblico del programma, vediamo di chi si tratta.

Nicole Di Mario e la gaffe tremenda a “La Pupa e il Secchione”: le reazioni

Sinora la prima, clamorosa, gaffe in diretta spetta di diritto all’ex Miss Europe Continental Nicole Di Mario. La reginetta di bellezza si è inserita a pieno titolo nella schiera delle Pupe, e di certo non vanta rilevanti trascorsi accademici. Nicole, originaria di Ladispoli, si è infatti diplomata con il punteggio di 60 + 1, ovvero il minimo sindacale, e un minuscolo bonus concessole sulla fiducia. Ha esordito nella clip di presentazione del reality con l’incoraggiante motto: “Fai della tua vita un sogno e di un sogno una realtà!“.

Certamente, agli spettatori è sembrato di sognare quando, durante una della prove, la Pupa in questione è stata interrogata in merito a Dante, uno dei padri della lingua italiana. Nicole Di Mario si è sforzata di sciorinare le sue conoscenze circa il celeberrimo poeta e scrittore, ma con risultati decisamente opinabili. “Vorrei parlare del verso 119 del canto ics ics vu uno…“. La conduttrice Barbara D’Urso, in concerto con gli opinionisti e il pubblico, sono scoppiati in una fragorosa risata: con ogni evenienza Nicole faceva riferimento la ventiseiesimo canto, senza però riuscire a decifrare la numerologia romana. Persino il compagno d’avventura Gianmarco Onestini ha nascosto il viso tra le mani, sommerso dall’imbarazzo. Ecco il video del controverso siparietto:

Nicole: -“Vorrei dire, il verso 119 del canto XXVUNO” Soleil e Lulù crepate, Barbara vuole svenire 🛫 #SoleilShow#LaPupaEilSecchioneShow #fairylu pic.twitter.com/17Hay8GTFz — 𝑆𝑜𝑙𝑒𝑖𝑙 𝑆𝑜𝑟𝑔𝑒 𝑆𝑢𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒𝑟 ☀︎︎ (@teamsoleilsorge) March 22, 2022

Un utente commenta: “Soleil e Lulù crepate, Barbara vuole svenire!“. Un altro, meno morbido nei toni, aggiunge severo: “Questo è un insulto al caro Dante!“.

Questo è un insulto al caro Dante #LaPupaEilSecchioneShow — Maggie (@Maggie112266) March 22, 2022

Riuscirà Gianmarco Onestini a portare a termine il processo di accrescimento culturale nei confronti di Nicole di Mario?

