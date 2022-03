Oroscopo Paolo Fox di giovedì 24 marzo: alti e bassi in amore e lavoro. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale. Scopriamo insieme come andrà!

Ariete – Potreste fare un incontro amoroso speciale. Se una relazione non va potrete chiuderla facilmente. Ottime le prospettive lavorative del 2022, sta per arrivare qualcosa di bello.

Toro – L’amore è buono, la settimana aiuta i sentimenti e i prossimi 2 giorni sono positivi. Venere è contraria, potrebbero esserci dei dubbi nei rapporti con il prossimo. A lavoro fatevi scivolare le situazioni addosso.

Gemelli – Questi giorni sono no per i sentimenti a causa della Luna in opposizione. Se una relazione è salvabile evitate le polemiche. Evitati passi azzardati sul lavoro.

Cancro – Luna interessante in amore: parlate oggi! Sul lavoro ciò che fai oggi è importante nonostante la stanchezza.

Leone – Luna e Sole favorevoli in amore, oggi si preannuncia una giornata interessante! Sul lavoro potrebbe arrivare una buona idea. Qualcuno inizia la preparazione a un nuovo lavoro.

Vergine – Siete un po’ scontrosi in questi giorni: ricordate che se si discute si può anche risolvere! Sul lavoro potrebbe esserci un ritardo e anche da rivedere un accordo.

Bilancia – La situazione in amore è in recupero ma attenzione a un calo domani. Buone idee sul lavoro, cielo favorevole con presenza di tanti pianeti.

Scorpione – Il weekend è ottimo per recuperare a livello sia psicologico che fisico. Dal 29 al 31 potrebbe accadere qualcosa di bello in amore. Sul lavoro siete in una situazione un po’ particolare: potrebbe anche non essere crisi, ma dovete chiarire delle cose.

Sagittario – Luna interessante che induce a fare progetti per la relazione. Se lavorate o studiate potreste avere delle buone intuizioni.

Capricorno – Il 25 si prospetta una buona giornata con la Luna nel vostro segno! Ottime le possibilità in amore. Sul lavoro non sapete su cosa andare avanti, è come se foste in una situazione di disagio dopo una crisi.

Acquario – In amore potrebbero tornare problemi dal passato, ma potete superarlo. Domenica avrete una buona stabilità. Potrebbero esserci discussioni sul lavoro perché avete delle idee un po’ pazze.

Pesci – Ancora qualche piccolo problema, si tratta però di circostanze momentanee. Troppi pensieri al lavoro, ma non datevi per vinti: Giove sta facendo un transito importante.

Le previsioni di questo articolo sono solo un estratto da quelle riportate su “DiPiù” dal noto astrologo Paolo Fox.

L’articolo Oroscopo Paolo Fox di giovedì 24 marzo: alti e bassi in amore e lavoro proviene da Oroscopo Più – Le stelle di Paolo Fox, Branko, Barbanera.