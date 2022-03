Oroscopo Branko di giovedì 24 marzo: le stelle su famiglia e amore. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale. Scopriamo insieme come andrà!

Ariete – Cerca di rimanere concentrato sul presente, di stare con i piedi per terra sì, ma anche di pensare ai tuoi sogni. Ora c’è un equilibrio nella tua vita, ma devi solo ascoltare di più il tuo corpo!

Toro – Cerca di cambiare direzione, di dare una svolta alla tua vita per trovare l’equilibrio. Anche e soprattutto nell’ambito finanziario. Continua così, vai avanti per la tua strada!

Gemelli – Cerca di cambiare e di accettare anche il cambiamento, senza paura. Hai tutte le carte in regola per vincere, per fare grandi progetti: non devi avere timore, buttati a capofitto!

Cancro – Oggi tutte le attenzioni sono sulla tua persona e nessuno avrà problemi a lavorare con te, che sei così energico e carismatico. Cerca, però, di evitare le discussioni, che non fanno altro che toglierti dell’energia, che invece serve. Affronta tutto con calma e prima di parlare pensa alle conseguenze!

Leone – Oggi non sei molto paziente, ma devi evitare le polemiche. E le critiche. Sei realista quello sì, ma devi calmarti, riflettere e ascoltare il tuo corpo!

Vergine – Oggi hai una bellissima intuizione e stai andando nella direzione giusta. Cerca solo di abbandonare le cattive abitudini, anche e soprattutto quelle che sono nella tua dieta. Forse non proprio corretta!

Bilancia – Stai per raggiungere i primi risultati dopo tante settimane di duro lavoro. Ora sei pronto a tutto, sei brillante e carismatico. Cerca, però, di usare bene le parole perché a volte feriscono!

Scorpione – Oggi ti senti libero, felice e spensierato, ma non devi cavalcare l’onda senza riflettere. Non puoi prendere decisioni dettate dalla fretta: mantieni la calma e cerca di ricaricare le energie!

Sagittario – Oggi sei veramente energico e anche più maturo del solito. Occhio, però, alla dieta: hai mancanza di calcio e devi intervenire prima che tutto diventi un problema, poi troppo grande per te!

Capricorno – Oggi sei ispirato e fai bene a seguire il tuo istinto perché stai andando nella direzione giusta. Cerca di eliminare le cattive abitudini, soprattutto quelle della dieta! Non eccedere, fa male!

Acquario – Oggi hai un po’ la testa tra le nuvole, ma devi cercare di riprenderti. Di rialzarti, di andare avanti. E anche di fare un po’ di sano sport, che non fa mai male!

Pesci – Oggi stanno accadendo troppe cose attorno a te e hai bisogno di staccare la spina, di rilassarti. Cerca di prendere le distanze da quello che ti fa male, di ricaricare un po’ le energie!

Scopri in anteprima fortuna, amore, lavoro e salute del tuo segno zodiacale, entra nei gruppi Facebook dei grandi astrologi:

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Barbanera. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo Giorno per Giorno. Clicca QUI

Clicca QUI Segui il sito su Google NEWS. Clicca QUI

