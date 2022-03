Oroscopo Barbanera di giovedì 24 marzo: le previsioni di domani. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale. Scopriamo insieme come andrà!

Ariete (21/3 – 20/4) – La giornata, grazie alla Luna in Sagittario, scorre all’insegna del buonumore. Nuovi progetti, esperienze insolite, ispirazioni improvvise.

Toro (21/4 – 20/5) – Dopo un’attenta analisi di voi stessi saprete mettere a frutto le vostre migliori qualità a dispetto delle circostanze. Supererete ogni eventuale ostacolo.

Gemelli (21/5 – 21/6) – Intoppi, ritardi e cambiamenti di programma vi disturbano creando tensioni con il prossimo. Mettete in conto un seccante imprevisto.

Cancro (22/6 – 22/7) – Giornata pensierosa per quanto riguarda il lavoro. Siete ambiziosi, ma dovete procedere con i piedi di piombo senza sottovalutare la concorrenza.

Leone (23/7 – 23/8) – Ansie di cambiamento male indirizzate. Non ascoltate le sirene delle conquiste operate con tempi rapidissimi: potrebbero farvi imboccare strade sbagliate.

Vergine (24/8 – 22/9) – La solita routine in genere così rassicurante oggi vi va stretta. La colpa è da attribuirsi alla Luna, che semina insofferenza e disguidi a gogò.

Bilancia (23/9 – 22/10) – La Luna in Sagittario porta in dono vitalità e buonumore. Approfittatene per portare a buon fine ciò che avete in sospeso. Novità e notizie.

Scorpione (23/10 – 22/11) – Ordine e organizzazione sono i mezzi su cui fare affidamento per la buona riuscita delle vostre iniziative professionali. Spese impreviste.

Sagittario (23/11 – 21/12) – Molto disinvolti e intraprendenti, i single avranno tutta l’audacia necessaria per osare nuove conquiste e per nutrire l’intesa con entusiasmo.

Capricorno (22/12 – 20/1) – Porterete a buon fine le faccende di ordine pratico. Una pausa di riflessione vi aiuterà a dare il giusto valore a una questione che vi sta a cuore.

Acquario (21/1 – 19/2) – La Luna in Sagittario è una panacea per l’umore, soprattutto quando come oggi avete bisogno di ampliare gli orizzonti e di evadere dalla routine.

Pesci (20/2 – 20/3) – Le idee sono vincenti, ma come accade spesso non avete il coraggio per metterle in pratica. Peccato buttare al vento opportunità così preziose.

L’articolo Oroscopo Barbanera di giovedì 24 marzo: le previsioni di domani proviene da Oroscopo Più – Le stelle di Paolo Fox, Branko, Barbanera.