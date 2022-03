“Me devi avvertì!”: Floriana Secondi lo ‘bullizza’, lui fugge disperato [VIDEO]

L’esplosiva Floriana Secondi sta già mietendo le sue prime vittime. Senza peli sulla lingua lo riprende in mezzo secondo, lui se ne va

Dopo un’infanzia difficile scandita dalla separazione dei genitori e dalla vita in collegio, Floriana Secondi ha saputo riscattarsi. Vincitrice della terza edizione del Grande Fratello, fin da subito ha mostrato il suo carattere pungente e senza peli sulla lingua, che l’han portata spesso a essere criticata. Oggi si è lanciata in una nuova avventura, quella dell’Isola dei Famosi, che metterà a dura prova i suoi nervi.

Durante un momento sull’isola, Floriana Secondi ha già avuto da ridire con uno dei suoi compagni di reality, a cui è “legata” in modo speciale. Lui, di tutta risposta, se la tracina letteralmente via.

Floriana Secondi non gliele manda a dire: scintille sull’Isola

L’Isola dei Famosi è ufficialmente iniziata. Siccome coppia vincente non si cambia, alla conduzione è tornata Ilary Blasi e come inviato ritorna Alvin, dopo l’esperienza parzialmente riuscita di Rosolino. Questa nuova edizione porta con sé alcune importanti novità, come quella delle coppie: alcuni concorrenti, infatti, parteciperanno al reality come coppia, un esempio è quella di padre-figlio Rodriguez.

Altri, invece, concorreranno come singoli. Ecco che anche qui è arrivato però lo zampino della produzione: alcuni “single”, per poter rimanere in gioco, sono stati costretti a unirsi in senso letterale. I due sono infatti stati legati con una corda, che si allunga al massimo di un metro e mezzo, e dovranno restare così 24 ore su 24.

A subire questa scelta, tra gli altri, son stati Floriana Secondi e Antonio Zequila. I due non hanno accolto bene la novità, soprattutto per quanto riguarda gli aspetti più intimi come il bagno. Ilary Blasi è stata però drastica: se i due si libereranno anche solo per pochi secondi, ci saranno drastiche conseguenze per tutti i naufraghi.

Già dopo poche ore di “unione”, i due hanno avuto da battibeccare. In particolare è stata Floriana, che ha ripreso Antonio perché ha iniziato a camminare senza avvertirla. “Oh, quanno parti me devi avvertì: amò si parte!“:

Zequila, con la faccia sconsolata, ha quindi iniziato a camminare, portarsi letteralmente con sé la polemica Floriana. Si prevedono grosse scintille tra i due, che dovranno obbligatoriamente stare legati per chissà quanto tempo.

