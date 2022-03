“lo-ha-chiesto-al-cameramen”:-episodio-assurdo-all’isola-dei-famosi,-richiesta-imbarazzante-nella-notte

Durante la notte dell’Isola dei Famosi, una concorrente si è rivolta a uno dello staff per una richiesta del tutto fuori dalle regole

L’Isola dei Famosi è ufficialmente iniziata. Tra coppie già formate in partenza, coppie “unite” fisicamente in Honduras e concorrenti singoli questa nuova stagione si preannuncia ricca di colpi di scena. Anche il cast non è niente male e prevede alcuni personaggi che potrebbero far parlar molto di sé, come Floriana Secondi o Carmen di Pietro.

Nella notte, addirittura, sembra che una concorrente abbia già superato la timidezza e si sia rivolta al cameraman per una richiesta del tutto imprevedibile. Ci saranno provvedimenti? Ecco cos’è successo.

Isola dei Famosi: una concorrente viola già i confini

Questa nuova edizione de L’Isola dei Famosi si sta già caratterizzando per alcune dinamiche interessanti. La presenza delle coppie, infatti, aumenta la possibilità di litigi e incomprensioni. Non solo le coppie già formate in partenza, infatti, sono sotto l’occhio attento dei telespettatori, ma anche quelle artificialmente “unite” durante la puntata. Alcuni concorrenti, infatti, son stati legati a due a due con una corda che si allunga massimo di 1.5 m e dovranno vivere così 24 ore su 24.

Una prima discussione è quella tra Floriana Secondi e Estefania Bernal. La prima, infatti, riprende la seconda di aver lavorato poco nonostante la sua giovane età, che le dà sicuramente più vigore e forza. Carmen di Pietro, in un confessionale, ha commentato questa lite con sarcasmo: “Sono già usciti fuori con la testa!“. Eppure, nella notte, sembra che anche lei abbia commesso un passo falso.

Alcune voci, infatti, dicono che la Di Pietro durante la notte abbia chiesto a un cameraman un collirio:

A svelarlo è una telespettatrice, il cui fratello ha un amico che lavora proprio come cameraman per il reality show di Canale5. Non si conosce la risposta a questa richiesta che, se venisse segnalata alla redazione, potrebbe causare alla Di Pietro non pochi problemi. Non è la prima volta, però, che nella storia del reality alcune concorrenti abbiano degli strani legami con i cameraman.

Vladimir Luxuria raccontò infatti che, durante l’edizione in cui ricoprì il ruolo di inviata per Nicola Savino, alcune concorrenti proposero ai cameraman di tutto, in cambio di un panino. La Luxuria, però, sottolineò che ai cameraman è assolutamente vietato parlare con i concorrenti, regola che fa supporre che anche la Di Pietro non abbia ricevuto il suo collirio.

