“intrattenitore-nato”:-proposta-sensazionale-per-davide-silvestri,-lo-rivogliono-subito-in-tv

Fioccano soddisfazioni per Davide Silvestri: il suo percorso al GF Vip potrebbe essere la svolta decisiva per la sua carriera.

L’attore Davide Silvestri ha rappresentato una pietra miliare per l’ultime edizione del GF Vip. L’attore ha infatti militato nel format sin dalle prime battute del programma, arricchendolo con gag, imitazioni, giochi e toccanti monologhi. L’ex volto di “Vivere” voleva rimettersi in gioco a tutti i costi, dopo una lunga pausa dal piccolo schermo, e ha rivelato di aver contattato personalmente Alfonso Signorini affinché intercedesse per la sua partecipazione allo show. L’attore l’ha infatti agganciato tramite direct su Instagram e, alla fine, la sua richiesta è stata accolta.

Davide si è inoltre tolto un’immensa soddisfazione, guadagnando la finale del programma e battendo al televoto la formidabile Soleil Sorge: dopo avere conquistato il secondo posto, ora è prontissimo a dare una spinta alla propria carriera. Una proposta stuzzicante potrebbe arrivare da Mediaset: di che cosa si tratta?

Davide Silvestri e il suo futuro in Mediaset: se son fiori…

Com’è comprensibile, i vertici di Mediaset fiutano sempre l’indice di gradimento di programmi e relativi conduttori: la guerra dello share è spietata, e il gusto degli spettatori è insindacabile metro di giudizio. Dentro alla casa del GF Vip, Davide ha dimostrato innegabile doti umane, appaiate a incontestabili velleità artistiche ed attoriali. Il pubblico lo ama per la sua semplicità e per la coerenza dimostrata durante il percorso: persino una rocciosa Sonia Bruganelli si è congratulata con lui dopo la sortita dal reality.

Molti fan del programma hanno inoltre manifestato stima imperitura per il piccolo-grande attore di Mediaset, ecco alcuni commenti. “Bravo Davide, ti ho seguito! Sei il mio unico vincitore, spero farai qualcosa ancora in TV, dai!“, scrive un suo follower su Instagram. Un altro si spinge anche oltre: “Ti auguro di cuore, caro Davide, che ti porti tanta fortuna questa esperienza: sei un intrattenitore nato a mio avviso!! Ti vedrei molto bene in qualche programma televisivo!“. “Il nuovo Bonolis!“, aggiunge l’ennesimo follower. Davide non ha nascosto le sue ambizione, e ha posto un significativo cuore agli auguri dei suoi fan:

Davide Silvestri piace, e non solo al pubblico del GF Vip. Dopo essersi ritirato dalle scene, l’attore ha voglia di riconquistare spazi nel palinsesto televisivo, magari appoggiato proprio dalla coppia Bonolis-Bruganelli. L’opinionista gestisce infatti un’agenzia di scouting, la SDL2005, che si occupa di reclutare anche i volti di “Avanti un altro“. Significativo è anche l’invito, da parte della coppia, a raggiungerli nello spazio di “Adotta un angelo“… Nuove opportunità in Mediaset per il pupillo di Paolo e Sonia?

