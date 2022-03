Giovanni Angiolini, conoscete sua sorella? È già stata in tv, talento pazzesco

Il chirurgo che sembra stia frequentando la Hunziker ha una sorella dal talento incredibile. Ecco il segreto di Giovanni Angiolini

Chirurgo esperto in ortopedia, Giovanni Angiolini è famoso al pubblico della televisione ancora prima del gossip con Michelle Hunziker. Spesso e volentieri, infatti, è stato invitato in trasmissioni dedicate alla salute proprio per approfondire tematiche specifiche e per dare consigli a chi ne soffre. Ultimamente, poi, i paparazzi l’han beccato mano nella mano con la showgirl svizzera e il gossip è impazzito.

Giovanni Angiolini, però, ha una sorella che anch’ella è stata in tv e il suo talento è letteralmente incredibile. Ecco di chi si tratta.

Giovanni Angiolini, anche la sorella conosce la tv

Giovanni Angiolini, oltre a essere un chirurgo molto apprezzato, è noto anche per aver partecipato al Grande Fratello 2015. Anche la sorella, però, sembra aver vissuto gli ambienti di Mediaset anche se ormai non bazzica più nei set televisivi da molto tempo. Si chiama Lisa Angiolini e coltiva fin da piccola il sogno di diventare una scrittrice. Il suo desiderio si realizza quand’è ancora molto giovane, infatti Lisa scrive testi per spot pubblicitari e locandine di attività della sua città.

Crescendo, poi, scrive anche il libro “Cinque baci rossi”, in cui narra la storia di cinque donne e dell’amicizia che le lega. La sua arte però non finisce qui, infatti Lisa è anche scultrice e pittrice, attività che pratica ancora oggi. Il talento che l’ha portata in televisione, però, è quello del canto. Lisa Angiolini è infatti anche una cantante soul e questo l’ha portata a partecipare anche a Sarabanda da Enrico Papi, dove si è esibita lasciando tutti a bocca aperta.

Oggi Lisa è mamma di due figli e vive a Roma, dove ha aperto l’Officina Creativa San Paolo, un luogo in cui lei e i suoi collaboratori praticano arte, pittura, cucina, canto e tante altre attività. Femminista convinta, usa molto i social network per sponsorizzare le proprie attività e per lanciare messaggi positivi per le donne.

Insomma sembra che la tv non sia per niente un ambiente nuovo per la famiglia Angiolini. Il talento è di casa e si è espresso in modi diversi, chi con una predisposizione per l’arte e chi, invece, per discipline più razionali. Sicuramente ognuno ha saputo coltivarlo in modo unico, dati anche i risultati che oggi accomunano i due fratelli Lisa e Giovanni, oggi persone di successo molto realizzate.

