“È falsa, a mai più!”: porte in faccia per Katia Ricciareli, adesso ha chiuso sul serio

La fine del reality segna anche la chiusura definitiva di un rapporto: Katia Ricciarelli nuovamente al centro della polemica.

La soprano veneta Katia Ricciarelli, a lungo sorgente di polemiche dopo alcune sue esternazioni nella casa del GF Vip, è stata sovente oggetto di critiche al vetriolo da parte del pubblico. In particolare, sono i fandom del clan Selassiè a riservarle gli epiteti più duri e inflessibili. Clarissa si è addirittura esposta in prima persona, pubblicando una controversa storia su Instagram alla vigilia dell’eliminazione della cantante.

Nonostante negli scorsi giorni persino Alfonso Signorini abbia spezzato pubblicamente una lancia a suo favore, una della sorelle Selassiè dimostra di possedere una memoria da elefante, e di serbare ancora rancore nei confronti della soprano: di chi si tratta?

“Le abbiamo sempre portato rispetto…”: Lulù cova ancora il dente avvelenato con Katia Ricciarelli

Lulù Selassiè ha rivelato allo spin-off “Casa chi” quali sono i concorrenti con cui intende proseguire il rapporto d’amicizia e quali, invece, desidera relegare nel dimenticatoio. La Princess ha le idee chiarissime: di sicuro, eviterà di instaurare nuovamente rapporti con Davide Silvestri oltre che, ovviamente, con Katia Ricciarelli. Lulù ha così argomentato: “Chi non rivedremo mai più tra i gieffini? Ovviamente Davide Silvestri, lui certo, poi anche Katia Ricciarelli, loro per adesso. Noi a lei abbiamo portato sempre rispetto, poi ci sono state cose che non abbiamo potuto sopportare…“.

Ha successivamente rincarato la dose: “Ha detto cose brutte e razziste, ma all’inizio avevo comunque cercato di andare oltre perché ero affezionata a lei. Falsa, falsissima e stra-falsa, vediamo chi sono. Falsa è Katia Ricciarelli, falsissimo Davide e stra-falsa è Maria Monsè. Sappiamo già che quando Maria vedrà questo video nostro farà una risposta per fare qualche like e far parlare di lei…“.

Interrogata poi in merito alla propria relazione, ha scongiurato ogni paragone con quella della sorella Jessica e l’enologo Barù: “Non c’è paragone tra il rapporto tra me e Manu e quello di Jessy e Barù. Io con il mio amore abbiamo avuto subito un contatto fisico. Ci siamo baciati quasi subito, anche se dopo ci siamo allontanati per un breve periodo. Noi da subito abbiamo avuto tanta confidenza, coccole e baci. Proprio un’altra storia rispetto a Barù, non possiamo paragonarla.“, ha sentenziato la Princess. E, in merito al suo futuro: “Comunque sì ho detto che amo i bambini e non vedo l’ora di averne da Manuel, Adesso siamo appena usciti, ma in futuro avremo una bella famiglia con dei piccoletti“.

The post “È falsa, a mai più!”: porte in faccia per Katia Ricciareli, adesso ha chiuso sul serio appeared first on Ck12 Giornale.