“conosce-uno-della-sicurezza”:-bufera-su-maria-de-filippi,-dichiarazioni-gravi-ad-amici21

Il serale di Amici21 è finalmente iniziato. Le tre squadre, capitanate dai professori uniti a coppie, si sono già sfidati a colpi di balli e canti durante la puntata di sabato 19 marzo. I primi due eliminati sono stati Alice e Gio Montana, la prima una ballerina di Veronica Peparini e il secondo un cantante di Rudy Zerbi.

Proprio in queste ultime ore, però, sta circolando una polemica che potrebbe mettere a dura prova l’equilibrio ormai stabile della trasmissione e di Maria de Filippi. L’accusa è veramente pesante.

Maria de Filippi: ecco come si entra ad Amici21

Nonostante per diversi anni il serale sia andato in onda in diretta, in realtà la modalità che assicura un maggior spettacolo è quella della registrazione. Le puntate che vanno in onda di sabato sera, infatti, anche quest’anno vengono registrate a metà settimana. In questo modo è possibile lavorare meglio sulla scenografia e sulle coreografie, avendo tempi più dilatati per i cambi di abito e di scena.

La puntata che andrà in onda sabato 26 marzo viene registrata giovedì 24 marzo. In occasione di quella giornata, il sito di Amici mette a disposizione diversi biglietti per tutti coloro i quali desiderano andare in studio a fare parte del pubblico. Proprio qui, però, arrivano le polemiche. Ad oggi mercoledì 23 marzo, alcuni utenti di Twitter segnalano che i biglietti siano sold out ma che, soprattutto, ci sia un criterio di età, cioè tra i 15 e i 45 anni:

Questo immediatamente il ridere la burla e la comicità italiana #amici21 pic.twitter.com/aVjITSdhEZ — Luna S. 🦋 (@lvnaseraph) March 23, 2022

Questo non è stato visto molto bene da parte degli utenti, che in questo modo sfavoriscono tutta una serie di potenziali persone interessate al programma. Il limite maggiore, infatti, riguarda i giovani che vorrebbero andare con i propri genitori, bloccati dal limite di età massima ai 45 anni. Alcuni utenti, inoltre, svelano il modo in cui sono riusciti a prendere i biglietti prima dell’inaspettato sold out:

Ringrazio che un’amica della mia migliore amica conosce una della sicurezza altrimenti col cacchione proprio! #amici21 — Luna S. 🦋 (@lvnaseraph) March 23, 2022

Brutta accusa per Maria de Filippi, che in questo modo passa per una conduttrice e autrice che in qualche modo favorisce le conoscenze del proprio staff. Nulla è confermato e si tratta solo di voci e che circolano sul web ma che, se sostenute da altre prove, potrebbero mettere in crisi lo storico format.

