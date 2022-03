“attacchi-brutali”:-denuncia-choc-di-antonella-elia,-annuncia-provvedimenti-durissimi

Antonella Elia rompe il silenzio e non le manda a dire ai colleghi de “La Pupa e il Secchione”: bufera all’orizzonte in prima serata.

La soubrette Antonella Elia, reduce da una lunga carriera televisiva al fianco dell’indimenticato Mike Bongiorno, è da poco tornata a infiammare la prima serata del palinsesto Mediaset. Dopo alcune esperienze come concorrente in format come “L’Isola dei Famosi” e “Temptation Island“, la showgirl si è conquistata un ruolo di opinionista al fianco di Barbara D’Urso.

La mattatrice di Canale 5 l’ha infatti schierata, al fianco di Soleil Sorge e Federico Fashion Style, nel parterre de “La Pupa e il Secchione“, al fine di commentare le vicende del reality appena salpato. Il suo percorso si è però rivelato da subito costellato di asperità, e il seguito si promette ancora più incandescente: vediamo cos’è successo.

“Si sono presi delle libertà!”: la denuncia di Antonella Elia arriva forte e chiara

La bionda soubrette non ha esordito nel migliore dei modi nel nuovo reality di Barbara D’Urso. “La Pupa e il Secchione“, infatti, ha subito diverse battute d’arresto a poche ore dalla prima puntata. Prima l’aspirante Pupa Paola Caruso ha disertato l’appuntamento inaugurale a causa di un’allergia agli acari, e successivamente proprio l’ex valletta ha rivelato di essere positiva al Covid-19.

Antonella Elia sta così presenziando assieme agli altri opinionisti Soleil e Federico, ma solamente tramite collegamento da casa con lo studio. La sua poltroncina d’onore è da due puntate occupata da un grande schermo che la ritrae, e può commentare e intervenire in diretta, pur non essendo fisicamente partecipe. Soleil Sorge e Federico Fashion Style hanno ovviamente modo maggiore per interagire con i concorrenti, la conduttrice e il pubblico, e Antonella percepisce che le stiano rubando la scena. La sua assenza dallo studio non le ha impedito di formulare idee circa i colleghi di avventura: ha infatti rivelato di essere indispettita da certe loro ingerenze.

La showgirl ha raccontato le sue impressione a “La Pupa Party“, ove sui colleghi ha dichiarato: “Con Soleil e Federico Fashion Style? Per adesso sono assente fisicamente e si sono presi delle libertà. Quando io sarò lì dal vivo diciamo che mi riposizionerò…“. Ha inoltre aggiunto: ” Vedrete che presto prenderò i miei spazi alla grande spero. Vi dico che non vedo l’ora che accada. Loro due danno contro alcuni concorrenti e a me invece viene da difendere proprio quelli. Le pupe e i pupi sono attaccati brutalmente dagli altri due giudici, io invece li difenderò!“.

Ha poi valutato il resto del cast: “Se ci sono persone che mi stanno antipatiche nel cast? C’è qualcuno, un paio di persone che diciamo non capisco. Ho qualche dubbio su questi due e mi lasciano un po’ interdetta…“. Dall’imprevedibile Antonella Elia c’è da aspettarsi davvero di tutto… è atteso a breve il suo ingresso nello show, forse addirittura per la prossima puntata!

