“Una trasmissione tutta sua”: sbanca L’Eredità, idea favolosa per il concorrente

Un volto ormai molto noto ai telespettatori de L’Eredità potrebbe essere vicino a un cambio di vita epocale. Ecco di chi si tratta

Il game show dell’ora di cena di Rai1 conquista quotidianamente tantissimi telespettatori, che si divertono a provare a indovinare alle diverse domande. L’Eredità riesce sempre a trovare quei tre o quattro campioni che durante l’anno si fanno amare dal pubblico e diventano davvero parte della famiglia. Tra questi si ricorda con affetto Massimo Cannoletta, che portò a casa 130 mila euro e sedette sulla sedia del campione per ben diciassette sere.

In queste ultime settimane c’è un altro grande campione a L’Eredità e per lui si stanno aprendo possibilità inaudite. Ecco cosa potrebbe succedere al giovanissimo vincitore.

L’Eredità, da concorrente a conduttore? L’indiscrezione

Ha solo diciotto anni il campione de L’Eredità che sta sconvolgendo tutti i telespettatori. Si chiama Alessio ed è arrivato nel quiz di Rai1 a San Valentino, il 14 febbraio. Forse sarà stata la data a portargli fortuna o forse è semplicemente la sua immensa cultura e bravura. Fatto sta che ad oggi il ragazzo ha portato a casa € 162.500, un premio da leccarsi i baffi soprattutto alla sua età, quando si sta progettando il proprio futuro.

Non senza polemiche, mosse da alcuni telespettatori in merito ad alcune domande eccessivamente facili, Alessio vanta ben 34 partecipazioni al triello, 17 alla ghigliottina e quattro vittorie del montepremi. Numeri da pazzi che stanno sconvolgendo lui e il pubblico. I fan da casa commentano ogni sera, su Twitter, le sue performance. Negli ultimi giorni, in particolare, si ventila per lui un’ipotesi che sembrerebbe astrusa ma che in realtà si è già verificata per un altro concorrente.

Come è successo proprio a Massimo Cannoletta, che a Oggi è un altro giorno si è guadagnato uno spazio tv per piccole lezioni quotidiane, anche per Alessio si ipotizza un futuro in TV. Non son pochi i telespettatori che ventilano questa ipotesi sui social network, vedendolo bene in un momento rivolto ai giovani e dedicato alla cultura.

Chissà se a questo quando finisce #leredita gli daranno una trasmissione tutta sua — Arancio Limone (@dalcaldoalfred0) March 21, 2022

Questa sarebbe una splendida occasione per il campione de L’Eredità, che potrebbe iniziare a costruirsi il proprio futuro su solide basi lavorative. Chissà se avverrà e se la Rai lo sta già considerando per qualche programma: non ci resta che seguirlo e vedere se i desideri dei telespettatori si avvereranno.

