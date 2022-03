“sono-suo-fan-dal-primo-giorno”:-svelato-il-teatrino-ad-amici21,-il-professore-si-inguaia-da-solo

Un professore di Amici21 si è lasciato andare a un commento che non lascia spazio ai dubbi: la voleva fin dalla prima volta che l’ha vista

Sabato 19 marzo è iniziato il serale di Amici21. Questa è la fase più importante del programma, poiché consente ai ragazzi di farsi conoscere a produttori e coreografi importanti. Non solo il vincitore, infatti, trae beneficio dal serale, ma anche tutti coloro i quali riescono a ottenere un contratto lavorativo o una borsa di studio.

Poco dopo la prima puntata, però, un professore di Amici21 si è lasciato andare a un commento che fuga ogni dubbio e che alimenta la teoria per cui anche i coach abbiano i loro cocchi.

Su Instagram lo svela: professore di Amici21 lo ammette

Durante il daytime andato in onda lunedì 21 marzo, tutti i concorrenti hanno avuto l’opportunità di esibirsi davanti al grande pubblico. Han quindi capito cosa pensava ogni giudice di loro, raccogliendo consensi e commenti. In questa nuova edizione, tra il pubblico c’è anche una platea giudicante di TIM. A fine serale questa permetterà al più votato da questa platea di vincere un premio da € 30.000. Per la prima puntata a vincere la sfida è stata Aisha, la concorrente più votata da questo gruppo.

Per Aisha questo è un periodo davvero d’oro. Entrata nel programma a metà percorso, la cantante si è subito distinta per potenza vocale e presenza scenica, che sta allenando con Elena e Francesca Tocca. La sua fisicità importante e il suo innato ritmo le consentono di essere magnetica quando si trova sul palco. La sua voce, poi, condisce il tutto alla perfezione. Durante il daytime di lunedì 21 marzo, tutti i cantanti son stati chiamati in studio perché gli One Republic desideravano ascoltare due di loro per sceglierne uno: il fortunato duetterà con loro nel nuovo singolo.

A sfidarsi son stati, per scelta degli One Republic, Luigi e Aisha ed è stata proprio quest’ultima a prevalere sullo sfidante. L’emozione della cantante era incontenibile, così come quella dei suoi compagni: è questo un vero e proprio trampolino di lancio per lei. Su Instagram, Raimondo Todaro non si è trattenuto dal commentare la cantante con parole preziose. “Sono un tuo fan dal giorno in cui sei entrata ai casting in ciabatte” ha scritto. Rivelazione importante quella di Todaro, che fa in qualche modo sospettare che l’unione artistica con Lorella Cuccarini sia stata decisa anche in base a queste preferenze.

The post “Sono suo fan dal primo giorno”: svelato il teatrino ad Amici21, il professore si inguaia da solo appeared first on Ck12 Giornale.