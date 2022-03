Oroscopo Paolo Fox di mercoledì 23 marzo: amore al centro. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale. Scopriamo insieme come andrà!

Ariete – Arrivano delle opportunità in amore grazie alla Luna positiva. Sul lavoro ci sono buone prospettive, attenzione però ad affrontare con attenzione un cambiamento o un incarico.

Toro – Giornata importante in amore, venerdì potrebbe arrivare una risposta. Potrebbero giugnere anche delle svolte improvvise, tutto dipende dal tipo di lavoro. Cautela nelle dispute legali.

Gemelli – Luna in opposizione in amore, le soluzioni potrebbero non essere semplici. Sul lavoro dovete risolvere un problema economico.

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Barbanera. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo Giorno per Giorno. Clicca QUI

Clicca QUI Segui il sito su Google NEWS. Clicca QUI

Cancro – Va bene essere disponibili in amore, ma è necessario fare anche il primo passo. Aprile sarà un buon mese per l’amore. Sul lavoro è la volta di dare vigore a un nuovo progetto, superate la noia.

Leone – La Luna torna finalmente favorevole in amore. Potrebbero arrivare novità sul lavoro, i dubbi potrebbero essere risolti.

Vergine – Tenetevi alla larga dalle situazioni complicate, almeno per due giorni: oggi la Luna è dissonante in amore. Se sei un dipendete che aspetta una risposta devi essere paziente.

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Barbanera. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo Giorno per Giorno. Clicca QUI

Clicca QUI Segui il sito su Google NEWS. Clicca QUI

Bilancia – In amore devono stare attente le persone in coppia da tanto, soprattutto se c’è della noia. Se lavorate in proprio potreste avere dei guadagni extra.

Scorpione – Siete molto vitali, questi giorni più che mai. Siate prudenti sul lavoro e ricordate che ciò che lasciate è perso.

Sagittario – Buono oggi l’amore con la Luna nel vostro segno. Ci sono delle novità in arrivo nelle prossime settimane sul versante del lavoro.

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Barbanera. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo Giorno per Giorno. Clicca QUI

Clicca QUI Segui il sito su Google NEWS. Clicca QUI

Capricorno – Siete molto vitali, ciò può avere ottimi riflessi sull’amore. Siate pazienti sul lavoro e attenti a non sbagliare.

Acquario – Luna favorevole in amore che vi dona una buona capacità di azione. Dovete recuperare il tempo perduto e ritrovare l’equilibrio sul lavoro.

Pesci – Giornata sottotono in amore, attenti alle parole. Se anche sul lavoro ci sono delle cose che non tornano e se avete però un’attività in proprio potrebbe arrivare una svolta.

Scopri in anteprima fortuna, amore, lavoro e salute del tuo segno zodiacale, entra nei gruppi Facebook dei grandi astrologi:

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Barbanera. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo Giorno per Giorno. Clicca QUI

Clicca QUI Segui il sito su Google NEWS. Clicca QUI

Le previsioni di questo articolo sono solo un estratto da quelle riportate su “DiPiù” dal noto astrologo Paolo Fox.

L’articolo Oroscopo Paolo Fox di mercoledì 23 marzo: amore al centro proviene da Oroscopo Più – Le stelle di Paolo Fox, Branko, Barbanera.