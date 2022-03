Oroscopo Branko di mercoledì 23 marzo: relax e salute al top. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale. Scopriamo insieme come andrà!

Ariete – Bene l’amore, ora sei in grado di aprire le porte ai sogni perché hai più fiducia, speranza. Sei in ottima forma, ma occhio al corpo e allo stress: non eccedere!

Toro – Cerca di dare una svolta alla tua vita, ogni tanto fa bene cambiare direzione. Le energie non ti mancano, le risorse ci sono: devi solo mettere a punto un progetto e andare avanti. Senza paure!

Gemelli – Cerca di trovare un equilibrio dal punto di vista finanziario. Devi fare chiarezza perché le energie e le idee non ti mancano, ma devi capire bene come procedere. Con che modalità!

Cancro – Oggi sei al centro dell’attenzione, sei tu il protagonista della tua vita e gli altri non avranno problemi a lavorare con te. Occhio solo alle discussioni inutili, a quelle che potrebbero prosciugare la tua energia. Trionferai: non devi avere paura perché tutto si deve affrontare con calma! Prima di iniziare cerca di capire se hai raccolto tutte le informazioni giuste!

Leone – Oggi non sei molto paziente, ma forse devi evitare le critiche e dare una svolta alla tua vita. Sei realista e fai bene, ma cerca di calmarti e di riposare un po’ di più!

Vergine – Sei molto intuitivo oggi, sai bene come agire e cosa dice il tuo intuito. Cerca di approfittare di questo periodo per allontanare da te tutte le cattive abitudini, soprattutto quelle alimentari!

Bilancia – I risultati positivi stanno per arrivare, soprattutto se hai iniziato qualcosa di bello un po’ di settimane fa. Ora sei pronto a tutto, sei brillante e carismatico. Occhio solo a quello che dici perché a volte le parole feriscono!

Scorpione – Oggi ti senti finalmente libero, spensierato, ma non è il caso di prendere decisioni importanti. Cerca di ritrovare la calma e di ricaricare le energie per ripartire!

Sagittario – Oggi sei molto energico e anche tanto maturo. Occhio alla dieta: forse hai carenza di calcio, meglio intervenire prima che il problema si ingigantisca!

Capricorno – Oggi ti senti ispirato e il tuo istinto non sbaglia di certo. Cerca di seguire questa strada e di buttarti alle spalle le cattive abitudini, anche e soprattutto quelle alimentari!

Acquario – Oggi hai un po’ la testa tra le nuvole, non ti senti motivato. E sei stanco. Cerca di mantenere la calma e di dedicarti a una tua passione: che ne dici di fare sport?

Pesci – Oggi stanno accadendo troppe cose attorno a te e hai bisogno di relax. Che ne dici di riposarti, di ritrovare la calma interiore e di ricaricare le energie? Ti farà solo che bene!

