“Lo so bene, da opinionista a conduttore è un attimo”. Ilary Blasi, fucilata a Signorini: un caso a Mediaset

Il tempo di un weekend ed è subito, di nuovo, reality. Inizia l’Isola dei Famosi, che prende il posto del Gf Vip, dopo che per sei mesi è entrato nelle case degli italiani. Alla conduzione dell’Isola su Canale 5 ecco Ilary Blasi, che era stata ospite proprio della finalissima del Gf, durante la quale si spese in una vera stoccata al conduttore, invitandolo a fermare il reality. Tutto, ovviamente, con quel sorriso e quella grande popolarità che solo Ilary Blasi riesce ad avere: una vera comunicatrice, senza tempo.

L’Isola dei Famosi inizia ed in studio arrivano due opinionisti nuovi: Vladimir Luxuria e Nicola Savino. Il reality show estremo prende così ufficialmente il posto del Gf Vip di Alfonso Signorini. Lady Totti sembra aver lanciato una frecciatina in diretta che il mondo dei social nota subito. Andiamo per gradi. La Blasi fa notare che Vladimir Luxuria è un volto noto e consolidato in questo reality (l’ha vinto in passato e poi, successivamente, è diventata anche inviata).

“Da opinionista alla conduzione è un attimo: io lo so bene”, dice la Blasi rivolgendosi a Vladimir Luxuria. Una frase che gela tutti e, secondo molti, sarebbe una vera frecciata ad Alfonso Signorini: ai tempi dei primi Gf Vip la Blasi era conduttrice e lui opinionista. Poi il cambio, Alfonso ha preso in mano in programma trasformandolo radicalmente. Tre edizioni da conduttore con un record assoluto di ascolti. Ma in Rete l’arrivo di Ilary è stata accolto con entusiasmo: “Perché l’arco ce l’ha Ilary”, “Mitica”, “La Queen è tornata”. E ancora: “”opo neanche tre minuti di diretta volo”. Commenti dolci e di benvenuto per la conduttrice dell’Isola, da sempre innamorata del suo lavoro.