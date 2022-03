“Letteralmente la peggiore”: brutto colpo per Valentina Bellè, il ritorno le costa carissimo

Valentina Bellè è ritornata con la nuova stagione di “Volevo fare la rockstar” ma i primi commenti sono letteralmente trancianti

Riservata e sempre elegante, Valentina Bellè è un’attrice italo-tedesca cresciuta a Verona. Il suo primo vero lavoro è quello della modella ma il suo volto diventa noto al grande pubblico nel 2010, quando appare nel videoclip di “Arriverà” dei Modà. Le sue partecipazioni, da quel momento, si moltiplicano vertiginosamente e viene chiamata in alcuni dei film e serie tv più amate, come “I Medici”.

Valentina Bellè è pronta a ritornare in televisione mercoledì 23 marzo con la seconda stagione di “Volevo fare la rockstar” ma ancora prima di iniziare sono arrivate durissime parole per lei.

Valentina Bellè: quando un personaggio non va giù

“Volevo fare la rockstar” è una serie tv ambientata a Caselonghe, una città immaginaria. Valentina interpreta Olivia, chiamata Olly, una ventisettenne in crisi mistica che si è trovata a crescere improvvisamente. A sedici anni, infatti, è diventata mamma di Emma e Viola, due gemelle. La vita di Olivia e delle sue figlie si scandisce tra routine, dimenticanze, sbadataggini e rimpianti. A un certo punto, però, un episodio preciso scatena in Olly la voglia di realizzare il suo sogno più profondo: quello di diventare una rockstar.

La serie tv affronta temi profondi come quelli dell’accettazione della propria sessualità e della dipendenza da sostanze stupefacenti, alternandoli a momenti ironici e divertenti. Il tutto avviene nella cornice di un paese immaginario molto piccolo in cui tutti conoscono tutti, in un teatro di gossip, aiuti e rimpianti. Proprio mercoledì 23 marzo arriverà su Rai1 la seconda stagione di questa fortunata serie, la cui prima andò in onda nel 2019.

Ancora prima di uscire, però, alcuni telespettatori hanno già commentato con parole molto dure il personaggio di Valentina Bellè. Le prime puntate, infatti, sono già disponibili su Raiplay e i fan più accaniti si sono precipitati a guardarle. I primi commenti però sono trancianti e delineano il personaggio della Bellè come odioso e, letteralmente, il peggiore:

Olivia letteralmente peggior personaggio della serie, il modo in cui davvero non la sopporto. Il mio cuore è solo di Daniela, Nadia ed Eros.#VolevoFareLaRockstar — auro| baci stellari (@darveyfeels_) March 22, 2022

Nessun buon segno, quindi, per Olivia, che anche in questa nuova stagione sembra non aver trovato la sua strada. Non ci resta che aspettare mercoledì per poter vedere questa nuova stagione: Valentina Bellè saprà farsi rivalutare?

