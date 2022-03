“La scoperta più bella”: novità clamorosa per Nunzia De Girolamo, arriverà subito dopo ‘Ciao Maschio’

Nunzia De Girolamo sta vivendo un periodo davvero d’oro. Per lei in arrivo uno stravolgimento, ciò che le è stato detto è incredibile

La sua carriera è iniziata nell’intricato mondo della politica. Nunzia De Girolamo, infatti, è stata dal 2013 al 2014 Ministro per le politiche agricole, alimentari e forestali nel governo Letta. Poi la sua vita ha preso una svolta inaspettata e si è rivolta alla televisione, dove Nunzia ha mostrato savoir-faire, eleganza e competenza.

Oggi è in tv con “Ciao Maschio”, ma per lei le strade si stanno già aprendo con facilità e i commenti che le arrivano son vere e proprie sviolinate di stima.

Nunzia de Girolamo: tutti pazzi per lei

“Ciao maschio” è il programma che ha lanciato Nunzia de Girolamo come conduttrice. Va in onda nella seconda serata del sabato su Rai1 e vede Nunzia nei panni di un’intervistatrice irriverente. Di fronte a lei, infatti, ci sono solo uomini: attori, cantanti, showman e chi più ne ha più ne metta. Questi, tre per puntata, si lasceranno condurre in un viaggio all’interno della propria umanità e intimità, per raccontarsi senza veli e senza paura. Alla fine della puntata, i tre ospiti si sottopongono al giudizio di Drusilla Foer, che li può promuovere, rimandare o bocciare.

Questo format ha letteralmente conquistato il pubblico a casa, che ha sommerso Nunzia De Girolamo di complimenti e apprezzamenti. Questa nuova veste le cade perfettamente, mettendola a proprio agio nel suo inedito ruolo e facendo lo stesso effetto anche agli ospiti, che si narrano senza veli. Sui social è addirittura arrivato un commento da una vera e propria regina della televisione e della musica italiana, Rita Pavone:

La De Girolamo è la più bella scoperta fatta dalla RAI negli

ultimi venti anni. — Rita Pavone Official (@Rita_Pavone_) March 20, 2022

Il successo sta travolgendo Nunzia De Girolamo. Questa popolarità fa pensare che la Rai possa proporle altri programmi in questo stile. Il suo “Ciao Maschio”, infatti, sta riscuotendo così tanti consensi che sarebbe sprecato non spingere la De Girolamo anche in altre, nuovissime, esperienze. D’altronde la sua carriera televisiva è solo agli inizi e ogni stimolo è importante: chissà se dopo questo talk show al maschile si lancerà in nuovi progetti. Sicuramente la Rai non se la farà scappare ed è ipotizzabile che cerchi di mantenere la coppia Foer-De Girolamo, che sta funzionando alla perfezione anche in termini di ascolti.

