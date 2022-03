“Ignobile, sei…”. De Angelis e Travaglio, è rissa senza quartiere. Lilli Gruber costretta a fermare Otto e mezzo | Video

“Lo trovo ignobile”. Alessandro De Angelis, vicedirettore di HuffingtonPost.it, si scaglia violentemente contro Marco Travaglio, direttore del Fatto quotidiano, mettendo in gravissimo imbarazzo Lilli Gruber, conduttrice di Otto e mezzo su La7.

“A Mariupol la gente beve dalle pozzanghere perché non c’è più acqua, assistiamo a un abisso di civiltà. Quando tu Travaglio dici che è ignobile che non si possa ragionare sulle cause, in un qualche modo tu dici che ci sono delle responsabilità dell’Occidente che giustificano quanto sta accadendo”, accusa De Angelis. “Non giustificano, ma spiegano”, precisa Travaglio”. Tu metti in discussione che Putin sia l’aggressore e confondi la pace con la resa. Questo sì è ignobile, dal tuo salotto consigli agli ucraini di arrendersi quando loro con grandissima dignità stanno combattendo per la loro libertà”.

Travaglio e la rissa con De Angelis: guarda il video di Otto e mezzo

“Non l’ho mai detto, citami un articolo in cui io dico che si devono arrendere”. “Per esempio quando dici di non inviare loro le armi”. “Tu racconti un sacco di balle, non l’ho mai detto”, si scalda Travaglio con voce tremante. “Si difendono mettendo i fiori nei cannoni?”, lo incalza De Angelis. “Purtroppo tu giudichi senza leggere, come ti capita spesso”. “No no no, atteniamoci al dibattito”, li interrompe la Gruber. “Le nostre armi non stanno arrivando ai civili ucraini, ma ai mercenari. Il generale Mini sa quello che sta succedendo, a differenza tua”, accusa Travaglio: “Sei in malafede!”, gli replica De Angelis. E la Gruber è costretta a chiamare time out.