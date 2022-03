“Ha già gli occhi per un altro”: una cotta per Estefania Bernal, scoppia il primo gossip dell’Isola [VIDEO]

L’Isola dei Famosi è iniziata da pochissimo ma stanno già impazzendo i gossip e i commenti. Ecco cos’è successo proprio all’inizio del reality

L’Isola dei Famosi è finalmente iniziata. Lo show di Ilary Blasi e dei naufraghi che devono cercare di sopravvivere in condizioni estreme è partito dal via lunedì 21 marzo. La puntata ha vinto la serata con uno share del 23.25% e si può dire che sia partita col piede più che giusto.

Già la mattina dopo, però, Mattino5 ha svelato un teatrino che sembra stia già alimentando discussioni e gossip tra i naufraghi. Ecco cos’è successo: è già nato un amore?

L’Isola dei Famosi, tra gelosie e nuovi interessi

A L’Isola dei Famosi quest’anno partecipano sia concorrenti single che concorrenti in coppia, per alimentare un po’ le dinamiche della trasmissione. Ad essere in coppia è Lory del Santo, partita per l’Honduras con il compagno Marco Cucolo. Proprio lei, durante la diretta, ha sganciato una bomba su Estefania Bernal: “La bellezza sfiorisce poi con gli anni…” ha detto. Al mattino dopo, su Canale5, Federica Panicucci ha ripreso questa frecciatina di Lory del Santo, ipotizzando che celi una gelosia nei confronti del compagno. Secondo la conduttrice, infatti, l’attrice teme che il suo fidanzato possa in qualche modo infatuarsi della modella.

A quel punto, però, Andrea Franco Alajmo ha voluto intervenire e ha scatenato lo stupore e i commenti di tutti i presenti in studio e a casa. “Posso subito tranquillizzare Lory. Estefania Bernal è interessata ad un altro lì all’Isola dei Famosi… ” ha detto. Queste parole hanno incuriosito la Panicucci che ha voluto saperne di più. Ad aver fatto breccia nel cuore di Estefania sembra sia stato Roger Balduino, il modello brasiliano:

Nemmeno il tempo di cominciare l’#Isola, e iniziano già i primi filarini, come dice il nostro paparazzo Andrea! Ecco di chi si tratta… #Mattino5 pic.twitter.com/yKPBmHjCA8 — Mattino5 (@mattino5) March 22, 2022

Questa situazione sembra aver già scatenato alcune situazioni imbarazzanti sull’isola dei naufraghi. Ora, però, i due piccioncini sono stati divisi in due ambienti diversi e il loro appena nato rapporto potrebbe subire drastiche conseguenze. Si sa: l’Isola dei Famosi è un luogo sempre favorevole alla nascita di nuovi amori, anche se non sempre fioriscono e diventano rigogliosi. Non ci resta che seguire questa nuova edizione e scoprire se, nonostante le avversità, Estefania Bernal e Roger Balduino riusciranno a costruire una relazione.

