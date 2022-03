“gli-fischiano-le-orecchie!”:-colpo-a-tradimento-per-alfonso-signorini,-per-lui-uno-smacco-che-brucia-[video]

Alfonso Signorini, la frecciatina in diretta non passa inosservata, scorre veleno alla prima puntata de l’Isola dei Famosi.

Ieri sera il format “L’Isola dei Famosi” è sbarcato in pompa magna, dopo mesi di attesa, nella prima serata di Canale 5. La scoppiettante ed elegantissima Ilary Blasi si è presentata in un parterre molto affollato, e ha diretto con entusiasmo il collegamento con Cayo Cochinos, dove i naufraghi Vip sono gradualmente sbarcati sulla spiaggia onduregna.

La partecipazione in studio di Vladimir Luxuria e Nicola Savino, rispettivamente ex naufraga e conduttore, hanno animato l’approdo del cast sulla spiaggia più paparazzata della TV, commentando ironicamente i vari siparietti in corso. A inaugurare la nuova stagione di stoccate in diretta è stata però la conduttrice: Ilary Blasi ha apertamente pungolato il collega Alfonso Signorini, ecco cos’è successo.

“È un attimo!”: Ilary manda un segnale chiarissimo ad Alfonso Signorini

Durante uno scambio di battute con Vladimir Luxuria, Ilary le ha chiesto se avesse in mente altri ruoli, dopo i suoi trascorsi all’”Isola“. “Senti, Vladimir… Tu l’hai vinta, quindi hai fatto la naufraga, poi hai fatto l’inviata, poi hai fatto l’opinionista… Praticamente ti manca di condurla!“, ha suggerito la conduttrice. Vladimir ha replicato diplomaticamente: “No, però potrei fare la palma… Mi ci sento portata, guarda… Ho le fisique du role…“.

Ilary allora ha colto la palla al balzo per piazzare una frecciatina flash: “Ma tu sai… Che dall’opinionista alla conduzione il passo è breve, e io lo so bene!“. Il riferimento ad Alfonso Signorini è inequivocabile. L’anchorman e collega, infatti, militava come opinionista nel “GF Vip” nelle prime 3 edizioni del format, quando Ilary vestiva i panni della conduttrice. Solo successivamente è subentrato a lei, riconfermato poi per tutte le edizioni successive.

Il pubblico ha immediatamente colto il riferimento al celebre collega, con cui c’erano state schermaglie scherzose anche nelle scorse settimane. Ilary aveva infatti presenziato per alcuni minuti alla finalissima del “GF Vip“, cogliendo l’occasione per amplificare il lancio pubblicitario del suo survival game. In tale occasione, aveva pungolato il collega, invitandolo a farsi da parte dopo mesi di monopolio del palinsesto di Canale 5. Ecco il video dell’intervento di Ilary in diretta:

Il pubblico ha reagito con entusiasmo all’ironica provocazione: un utente twitta divertito: “Ad Alfonso Signorini stanno fischiando le orecchie, e tanto!”.

Ilary Blasi a Luxuria: “Ti manca di condurla l’Isola. Dall’opinionista alla conduzione è un attimo, io lo so bene”. Ad Alfonso Signorini stanno fischiando le orecchie, e tanto.#isoladeifamosi2022 — Nicola Raiano (@NicolaRaiano) March 21, 2022

Come proseguirà la zuffa scherzosa tra i due?

