“da-denuncia”:-isola-dei-famosi-in-pericolo,-errore-disastroso-dietro-le-quinte

Bufera sulla produzione de “L’Isola dei Famosi”: il pubblico del reality insorge compatto contro la decisione degli autori.

Come in ogni format, anche “L’Isola dei Famosi” è sottoposta al rigoroso giudizio del pubblico, che decreta il successo, oppure il flop, dell’edizione in corso. Tale eventualità si è presentata anche durante l’ultimo, e lunghissimo, appuntamento col “GF Vip“. Il conduttore e la produzione del programma, infatti, erano stati tacciati di eccessivi favoritismi e di pilotare sin troppe dinamiche tra i componenti del cast. Anche le opinioniste sono state più volte oggetto di feroci critiche e, nonostante il boom di ascolti, i fan del programma si sono dichiarati piuttosto delusi.

Ilary Blasi e il suo gruppo autoriale si trovano a fronteggiare analoghe difficoltà: dopo la prima puntata de “L’Isola dei Famosi“, fioriscono già le prime rimostranze. Di che cosa si tratta?

“Niente diretta h24?”: grossa delusione per il pubblico de “L’Isola dei Famosi”

Il paragone sorge inevitabile: gli amanti dei reality spesso migrano da un format all’altro, e seguire le vicende dei loro beniamini diventa un appuntamento irrinunciabile. Il “GF Vip” aveva abituato da mesi il pubblico del programma ad una messa in onda continua. Collegandosi al canale Mediaset Extra, infatti, il pubblico poteva controllare l’evoluzione della situazione in Casa in ogni momento.

Molti utenti di Twitter lenivano la propria insonnia in compagnia dei protagonisti del reality, seguendone le dinamiche anche a tarda notte, nonché a loro piacimento, durante l’arco della giornata. Il pubblico dell’”Isola” si aspettava probabilmente di poter replicare lo stesso modus operandi, ed è rimasto comprensibilmente deluso dopo la notizia che la diretta h24 non ci sarebbe stata.

Gli autori del survival game non predispongono di telecamere fisse, appostate strategicamente nell’atollo delle Honduras. I cameramen sono perciò costretti a riprendere solamente alcuni blocchi strategici della giornata, per poi procedere al montaggio, successivamente trasmesso nel daytime. Tale cambiamento di regime ha indispettito assai il pubblico del programma, che dopo la prima puntata è insorto, minacciando ritorsioni legali, eccone un esempio.

@IsolaDeiFamosi quindi non ci sarà la diretta H24 su Mediaset Extra? Vi denuncio per disinformazione. #Isola — Francesco Libero (@FrancescoLibe) January 30, 2017

Rispondere alle richieste di un pubblico sempre più esigente diventa difficile per le redazioni dei vari format in circolazione: sospettiamo però che non ci sarà alcuna modifica strutturale nel palinsesto de “L’Isola”. L’appuntamento resta perciò bisettimanale, arricchito dalle strisce quotidiane, con buona pace dei facinorosi della diretta continuata. Il “Grande Fratello” si afferma ad oggi come l’unico reality per antonomasia, in grado di offrire in pasto al pubblico la quotidianità del cast, servita secondo per secondo.

