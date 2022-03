colpaccio-per-drusilla-foer,-progetto-folle-della-rai:-una-cosa-mai-vista-prima

Momento magico per Drusilla Foer: dopo l’avventura a Sanremo nuovi, clamorosi, progetti in casa RAI per lei.

Per Drusilla Foer, il suo successo dopo la partecipazione a Sanremo sembra inarrestabile. L’iconico alter ego dell’attore e regista teatrale Gianluca Gori ha colpito il pubblico per eleganza e raffinata intelligenza, e sembra scalare i consensi del pubblico con disinvoltura. Drusilla, “le travesti” per eccellenza, sta al momento pianificando le varie date del suo show “Eleganzissima Estate“, in un tour che toccherà numerose città italiane, da Milano a Palermo.

La partecipazione a tale show la tiene ormai occupata dallo scorso febbraio, e si moltiplicherà in tutta Italia a suon di repliche, almeno fino a settembre 2022. L’autunno venturo vedrà poi lo schiudersi di un progetto RAI molto interessante per lei: vediamo quanto riferisce “Dagospia” in proposito.

RAI: appuntamento a tarda notte con Drusilla Foer, la rivoluzione avverrà in autunno

Secondo il portale “Dagospia”, la direzione di RAI Intrattenimento le avrebbe offerto una golosissima opportunità in seconda serata. Secondo le indiscrezioni, il direttore Stefano Coletta avrebbe subodorato tutto il potenziale della performer, e vorrebbe metterla al timone di un programma tutto suo. L’appuntamento sarebbe fissato a tarda sera, svincolando così Drusilla dall’adesione obbligata a temi politically correct, e consentendole una certa autonomia. Per la prima volta RAI sceglie di compiere un calcolato rischio al buio. La storica emittente non aveva mai infatti affidato la conduzione di uno show a un “travesti”.

Il programma si articolerebbe in iniziali 4 puntate, eventualmente prorogabili qualora lo share premiasse il progetto. Stefano Coletta avrebbe già rivelato durante il Festival di Sanremo di voler puntare sul talento di Drusilla, che in un unico appuntamento all’Ariston ha catalizzato l’attenzione del pubblico e dei vertici RAI. Il 2022 si sta perciò rivelando l’anno vincente per la nobildonna toscana, il cui successo da febbraio non conosce tregua.

Il suo percorso televisivo era iniziato con l’ospitata fissa nel programma “Ciao Maschio“, proseguito poi con l’esperienza green a “Ci vuole un fiore“, capitanato da Francesco Gabbani e Francesca Fialdini. L’esplosione della sua popolarità a Sanremo è stata perciò un successo improvviso ma covato da tempo: la performer non ha mai fatto mistero delle sue velleità artistiche. Drusilla è anche attualmente impegnata nella registrazione del suo primo disco, di cui si attende la data di rilascio. Come se la caverà Drusilla nel ruolo di unica conduttrice? Di certo l’esperienza le permetterà di caratterizzare lo show a sua immagine e somiglianza, svecchiando così il panorama televisivo di RAI 1. Vi aggiorneremo circa il comunicato ufficiale circa il nuovo, attesissimo, programma.

The post Colpaccio per Drusilla Foer, progetto folle della RAI: una cosa mai vista prima appeared first on Ck12 Giornale.