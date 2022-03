“Carriera a rischio”: indiscrezione choc su Elisa Isoardi, c’è grande preoccupazione per lei

La conduttrice Elisa Isoardi è travolta da rumors clamorosi: ecco le ragioni dietro alla sua sparizione dalle luci della ribalta.

La conduttrice ed ex modella Elisa Isoardi rappresenta un vero e proprio mistero per gli amanti del gossip, dopo la sua sortita dal reality “L’Isola dei Famosi“. La bella soubrette piemontese aveva infatti conquistato il pubblico del programma, dimostrando grinta e forza di volontà non comuni. Era inoltre una papabile vincitrice del survival game, nonché leader naturale del cast; a causa di un infortunio, però, aveva dovuto abbandonare il gioco.

La stessa sorte le era toccata anche a “Ballando con le Stelle“, dove una dolorosa slogatura alla caviglia l’aveva costretta a desistere dalle successive performances in programma. Curiosamente, nonostante il caldo riscontro del pubblico, Elisa è scomparsa dai radar televisivi: le indiscrezioni in merito si moltiplicano… Ma la tesi più accreditata è solamente una, e nasconde retroscena clamorosi.

Elisa Isoardi e i fantasmi del passato: carriera a rischio per la conduttrice?

Dopo “Ballando con le Stelle”, Elisa non aveva ricevuto proposte appetibili in RAI, e per questa ragione, probabilmente, è saltata a bordo della concorrenza. In “Mediaset” ha vestito infatti i panni della naufraga, salvo poi dover abbandonare il format in fretta e furia. Chiunque si sarebbe aspettato di vederla al timone di un nuovo programma mattatore di ascolti, ma la conduttrice è invece sprofondata nell’oblio.

Secondo alcune indiscrezioni, Piersilvio Berlusconi l’avrebbe fermamente cassata dal palinsesto Mediaset, adducendo il pretesto: “Abbiamo già tanti professionisti, non c’è volontà di utilizzarla”. Questa giustificazione risulta credibile solamente a metà, come riporta il portale “Dagospia“. Secondo il magazine, infatti, le ragioni dell’esclusione di Elisa sarebbero ben altre, di natura decisamente personale. “Dagospia” ipotizza infatti: “La bella Elisa pagherebbe ancora il fidanzamento, finito ormai da tempo, con il leader leghista, ora felicemente accoppiato con Francesca Verdini“. Ricordiamo infatti che Elisa è stata la storica partner di Francesco Salvini, capogruppo della Lega.

Sebbene i due risultino ad oggi sentimentalmente appagati (Elisa è fidanzata con Alessandro Di Paolo), le vecchie animosità con l’ex sarebbero un ostacolo insormontabile per la sua carriera. Elisa ha ultimamente scelto di ritornare a mamma RAI, dove aveva sbancato con “La Prova del Cuoco“, in attesa di nuovi incarichi. Il suo nome risultava in pole position per la conduzione di “UnoMattina Estate“, salvo poi essere scalzato da quello di Maria Soave. Anche le speranze di condurre “Linea Verde” si fanno sempre più flebili, e la carriera di Elisa sembra al momento in un impasse assoluto. Ci saranno nuove opportunità per la talentuosa conduttrice?

The post “Carriera a rischio”: indiscrezione choc su Elisa Isoardi, c’è grande preoccupazione per lei appeared first on Ck12 Giornale.