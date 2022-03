“Buono carburante”. E ti svuotano il conto corrente con un clic: a cosa dovete fare attenzione | Video

Nuovo allarme phishing a Striscia la notizia. L’esperto di tecnologia Marco Camisani Calzolari illustra agli spettatori del tg satirico di Canale 5 fondato e diretto da Antonio Ricci gli ultimi esempi di truffe digitali. Si parte con un sms che comunica la sospensione di un servizio postale, chiedendo di cliccare su un link. Gli indizi per capire che si tratta di un falso? Innanzitutto un errore grammaticale, “un anomalia” senza apostrofo. “Questo perché il messaggio era stato originariamente scritto in un’altra lingua – sottolinea MCC – e poi tradotto alla bell’e meglio con un traduttore che a volte non riconosce i caratteri corretti”. E poi il dominio “esotico, certamente non ufficiale”.

In un altro messaggio gli errori sono più “raffinati”. Niente strafalcioni grammaticali, ma un errore di punteggiatura più sottile, la mancanza di spazio tra la virgola e la parola successiva. Oltre al classico dominio del link, insolito. “Per capire davvero un sito web bisogna incominciare a leggerlo da destra a sinistra“, e non viceversa. Perché è l’ultima parte quella che rivela veramente l’origine, non solo geografica, dell’indirizzo. C’è anche un messaggio che sembra provenire da una banca, che segnala un acquisto online: anche in questo caso, solito errore grammaticale o di punteggiatura.

Gli ultimi casi di truffe online: guarda il video di Striscia la notizia

E nelle ultime ore, come riporta Leggo.it, c’è anche la segnalazione di una truffa che sfrutta il portale Salute Lazio (quello attraverso cui prenotare un vaccino) per offrire finti buoni per benzina e spesa. Risultato: rubano i dati personali dei malcapitati creduloni.