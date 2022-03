“Basta, si è stufata”: sceneggiate insopportabili, Francesca Tocca non ne può più

Francesca Tocca sembra aver raggiunto la soglia massima di sopportazione. Ennesimo teatrino imbarazzante, il suo viso non nasconde il nervoso

Il serale di Amici21 è iniziato e, con lui, anche le appassionanti sfide tra ragazzi. Ma non solo: uno degli show più amati del programma di Maria De Filippi è quello delle liti tra i professori. Le discussioni che nascono tra di loro spesso sfociano in sfottò e momenti ironici, che allentano la tensione del serale e smuovono un po’ il clima.

Durante la prima puntata di sabato 19 marzo, però, Francesca Tocca si è trovata al centro di un momento per niente piacevole. Pesantissime accuse per il professore di Amici, questa volta lei sembra non farcela proprio più.

Francesca Tocca: quella faccia che dice proprio tutto

Durante la prima puntata del serale di Amici21 sono stati tanti i momenti divertenti che han coinvolto i professori. Tra di loro, infatti, si instaura una competitività molto accesa che li porta spesso a discutere anche animatamente ma, se smorzata, può dar vita a siparietti ironici. Tra questi, uno dei momenti più divertenti che resterà nella storia del serale di Amici21 sono i balletti di coppia dei professori.

Poco prima dell’esibizione di Nunzio, il ballerino di latino-americano della squadra di Raimondo Todaro e Lorella Cuccarini, il coach di ballo ha annunciato che aveva un regalo per Rudy Zerbi. Nunzio si stava per esibire in un ballo di coppia con Francesca Tocca, professionista nonché moglie di Raimondo. Todaro, quindi, ha voluto porgere un binocolo a Rudy Zerbi, per agevolare la sua vista. Il coach di canto, infatti, è noto per l’ammirazione nei confronti di Francesca Tocca che, mentre balla, viene sempre scannerizzata da cima a fondo.

Essendo lo studio del serale più grande, però, Todaro ha voluto facilitargli la visione regalandogli un binocolo. Questo gesto non è piaciuto ai telespettatori, che hanno denunciato l’eccessiva sessualizzazione del corpo della moglie:

Zerbi col binocolo imbarazzante. E il fatto che sia proprio Todaro a permettergli di farlo quando Francesca sembra essere tutto tranne che contenta di questa cosa è ancora più imbarazzante. #amici21 — Sara Bresciani (@SaraBresciani31) March 19, 2022

Ma non solo il pubblico è estenuato da questo teatrino. A non poterne più sembra essere anche Francesca Tocca che, inquadrata dalle telecamere proprio durante il siparietto, aveva un’espressione decisamente eloquente:

8.Francesca Tocca è piena di Rudy e io, sinceramente, un po’ la capisco

Chissà se Raimondo e la moglie affronteranno il discorso a casa. Sicuramente per Todaro non ci saranno belle parole, così come per Rudy: ramanzina in arrivo.

