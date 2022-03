“sono-giorni-che-non-dormo…”:-va-in-onda-distrutto-dalla-stanchezza,-lo-ha-ammesso-in-diretta-tv-[video]

Durante la diretta di Non è l’Arena su La7, Massimo Giletti si è trovato coinvolto in una discussione che l’ha portato a dire l’inverosimile

Anche Non è l’Arena si sta concentrando ormai da diversi giorni sul conflitto Russo-Ucraino. Sono intere settimane che la guerra imperversa nell’Est Europa e i talk show stanno provando a tirarne le fila, provando ad analizzarne cause e conseguenze. La drammaticità dei fatti impone una severa riflessione sulle democrazie odierne e, per evitare che situazioni come queste ricapitino, i talk show provano a studiarle più in profondità.

Anche Massimo Giletti, in diretta su La7, si è messo in prima fila per affrontare questo discorso. Una sua ammissione, però, ha sconvolto tutti: è stata una delle puntate più insolite di sempre.

Ammissione storica a Non è l’Arena: ecco cos’è successo

Per la puntata di domenica 20 marzo, Massimo Giletti ha deciso di condurla interamente da Odessa, una delle città più martoriate dall’esercito Russo. Questa scelta è stata duramente criticata da molti telespettatori, che hanno accusato Giletti di voler fare semplicemente audience. Le parole rivolte a lui sui social sono di una pesantezza inaudita ma ciò che stupisce è l’accordo che unisce quasi tutti i commenti: praticamente nessun telespettatore ha apprezzato la scelta.

Nonostante ciò, Massimo Giletti ha proseguito nella sua diretta con maestria. Durante una discussione con Francesco Amodeo, però, Giletti si è lasciato andare a una considerazione che nessuno si sarebbe aspettato. Amodeo, infatti, si è arrabbiato con il conduttore poiché ha associato le persone no-vax ai sostenitori di Putin, facendo in qualche modo coincidere i due gruppi e tacciandoli come estremisti. “Non ha alcun senso creare un’equazione di questo genere. Il tuo è un giornalismo da bar!”

#nonelarena Il confronto tra Francesco Amodeo e Massimo Giletti a Non è l’Arena https://t.co/jmfQqn7V56 — La7 (@La7tv) March 20, 2022

Massimo Giletti ha provato a difendersi, ma Amodeo ha continuamente alzato la voce mostrando e argomentando tutto il suo nervosismo per ciò che è stato raccontato in trasmissione. “Quanto deve durare ancora questa sceneggiata?” ha chiesto Amodeo a Giletti.

Il conduttore ha quindi dato la parola a Luca Telese, il quale ha sostenuto a gran voce il punto di vista di Giletti: “In questo programma si racconta tutto senza filtri!“. Amodeo, quindi, ha proseguito dicendo che da un programma di quel calibro non si sarebbe aspettato un’associazione di quel tipo. “Dobbiamo capire quali sono le cause di quella guerra!“.

Giletti a quel punto ha chiesto a tutto lo studio un aiuto nella conduzione, poiché la distanza e la stanchezza non stavano aiutando. Un’ammissione inaspettata da parte di Giletti, che ha rincarato la dose: “Son giorni che non dormo, vi chiedo solo un minimo di rispetto di questa situazione“. A quel punto, gli ospiti in studio si son calmati e han lasciato al conduttore la parola: un’ammissione di stanchezza, la sua, che ha colpito tutti.

The post “Sono giorni che non dormo…”: va in onda distrutto dalla stanchezza, lo ha ammesso in diretta tv [VIDEO] appeared first on Ck12 Giornale.