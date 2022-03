“saresti-perfetta”:-proposta-pazzesca-per-sara-croce,-il-suo-sogno-sta-per-avverarsi

Sara Croce, iconica Bonas di “Avanti un altro” raccoglie numerosi consensi dal pubblico: nuovo salto di qualità per lei?

Sara Croce sta mietendo entusiastici riscontri nella sua carriera televisiva. La starlette pavese ha infatti rinnovato nello scorso anno la sua collaborazione con il quiz di Canale 5 “Avanti un altro“, rivestendo sempre il ruolo della “Bonas“. La frizzante showgirl aveva già prestato il volto nel medesimo ruolo durante l’edizione 2019-2020 del programma, sostituita poi da Caroline Donzella.

Paolo Bonolis l’ha però recentemente riconfermata al suo fianco, e non è tutto: per Sara si prospetta un futuro ricco di soddisfazioni e di novità, vediamo quali.

Sara Croce e le ambizioni per il futuro: prossimamente un programma tutto suo?

La soubrette è ormai rodata nel panorama televisivo, e si districa bene anche con il sarcastico conduttore Paolo Bonolis. Sara ha esordito come concorrente nella kermesse di Miss Italia nel 2017, guadagnandosi un meritatissimo quarto posto. L’aspirante reginetta di bellezza si è fatta notare dai talent scout di Mediaset, e la sua performance a Miss Italia le ha aperto le porte del programma “Ciao Darwin“. Ha infatti impersonato il ruolo di “Madre Natura” durante l’ottava edizione dello storico show di Bonolis, conquistando il pubblico del Belpaese.

La sua celebrità è aumentata esponenzialmente, crescendo di pari passo alla sua esposizione mediatica. Il suo account Instagram annovera ad oggi 1 milione di follower, ed è in costante escalation. Non a caso, l’astuto Paolo Bonolis l’ha richiamata a sé, affidandole nuovamente il ruolo di “Bonas” per l’edizione attualmente in corso. La modella lombarda entusiasma il pubblico del game-show, che ne apprezza anche le doti di simpatia e spigliatezza, oltre che all’oggettiva prestanza fisica.

Si moltiplicano sui social continui inviti ad intraprendere sfide professionali ben più impegnative, che porterebbero la showgirl ad un’inevitabile salto di qualità. I numerosi follower, infatti, la invitano a investire su un futuro ruolo da conduttrice, ecco i commenti più frequenti. “Che bello sarebbe vederti condurre un programma ironico e leggero come questo (peraltro anche molto apprezzato)… te lo auguro di cuore“, scrive un utente di Instagram.

Un altro utente aggiunge: “Saresti una conduttrice perfetta!“. Sara Croce si schermisce di fronte a tali suggerimenti, replicando umilmente: “C’è tanto da lavorare, ma grazie!“, senza però smentire la sua volontà di crescere professionalmente. Quale brillante futuro attende la “Bonas” di “Avanti un altro”?

