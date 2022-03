“Qualcosa è andato storto”: Soleil Sorge fatta fuori, retroscena che le ha cambiato la vita

Durante un’intervista, Soleil Sorge ha svelato un dettaglio molto intimo della propria vita, che l’ha stravolta. Ecco di cosa si tratta

Nonostante non l’abbia vinto, quella di Soleil Sorge rimarrà una delle esperienze di GF VIP più memorabili. L’ex volto di Uomini e Donne si è messa in gioco al 100%, non trattenendosi mai dal dire in completa sincerità la propria opinione. Si è esposta, si è fatta conoscere, si è innamorata ed ha anche litigato molto: nei sei mesi di reality, Soleil ha vissuto un’esperienza a tutto tondo.

Nelle ultime ore, però, sta circolando una sua intervista in cui ha raccontato un episodio che le ha letteralmente cambiato il futuro. Si tratta di una cosa importante che nessuno si sarebbe mai aspettato, eppure è accaduto anche a lei.

Soleil Sorge si svela: ecco cos’è successo

L’esperienza al GF VIP ha permesso a Soleil Sorge di farsi conoscere non solo dal pubblico, ma anche dai produttori televisivi. Ancora prima di uscire dal reality, infatti, l’avevano scelta per un ruolo importante in una delle trasmissioni più seguite di Mediaset: La Pupa e il Secchione. Soleil, infatti, è seduta tra i giudici insieme all’iconico Federico Fashion Style e ad Antonella Elia.

La ragazza non è affatto nuova nel mondo dei reality, anzi. Soleil ha all’attivo già una partecipazione a Uomini e Donne, che l’ha fatta conoscere al grande pubblico, e una a l’Isola dei Famosi. La più lunga e quella che le farà da vera e propria rampa di lancio è però il GF VIP, che nei suoi sei mesi l’ha messa a nudo e l’ha fatta conoscere per ciò che è. Grazie alla sua partecipazione, Soleil sarà presente come ospite a Tiki Taka proprio lunedì 21. La sua presenza ha diviso molto il pubblico, poiché molti telespettatori non la vedono bene a parlare di calcio.

La ragazza, però, ha lavorato per diverso tempo a Roma TV, il canale ufficiale della squadra di calcio e potrà mostrare in diretta le sue competenze. Nel suo passato, però, c’è anche una grande occasione “sportiva” che è letteralmente sfumata. A Casa Chi, Gabriele Parpiglia ha svelato che anni fa Soleil avrebbe dovuto condurre un’importante trasmissione sportiva, proprio su Mediaset.

Il progetto non andò in porto, ma l’occasione era davvero succosissima: “…avevi battuto tutte le giornaliste Mediaset e non diciamo il motivo per cui non è finito a te” ha commentato Parpiglia. Soleil ha confermato di ricordarsi bene quell’episodio. Nessuno ha spiegato quindi il motivo che si cela dietro a quel rifiuto, ma il modo in cui è stato esposto fa pensare a qualcosa di losco.

