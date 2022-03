Oroscopo Paolo Fox di martedì 22 marzo: novità in amore e lavoro.Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale. Scopriamo insieme come andrà!

Ariete – In amore la situazione non è così malvagia, anzi con i nati sotto il segno della Bilancia de Capricorno può nascere una bella sintonia. Sul lavoro, c’è un’agitazione (positiva) con Saturno che è dalla tua parte!

Toro – In amore attenzione perché la Luna è opposta, meglio aspettare un po’. Sul lavoro, chi è alla ricerca di un’indipendenza deve fare i conti con il passato. Poi potrà agire!

Gemelli – In amore ora sei in grado di risolvere una volta per tutte un problema. Sul lavoro, sta per arrivare una soluzione: riuscirai a rialzarti dopo i no!

Cancro – In amore il periodo promette grandi cose con la Luna che è dalla tua parte: novità all’orizzonte! Sul lavoro, i pianeti sono con te e le occasioni non mancano: forza, il periodo è ottimo!

Leone – In amore ora bisogna evitare i conflitti, cerca di trovare delle soluzioni. Sul lavoro, non puoi isolarti: devi lottare per quello che desideri. Senza paure!

Vergine – In amore è arrivato il momento di affrontare delle discussioni, occhio perché mercoledì e giovedì sono giornate pesanti. Sul lavoro, attenzione ai problemi da risolvere: ma non avrai problemi, sai come gestire tutto con calma!

Bilancia – Buone notizie in amore: la Luna non è contraria e oggi sei ottimista. Sul lavoro, i più fortunati riceveranno una bella chiamata!

Scorpione – In amore c’è ancora un po’ di agitazione: devi cercare di non desiderare due persone contemporaneamente, lasciati alle spalle un rapporto ossessivo. Sul lavoro, occhio ai soldi: Giove è con te, guardati attorno e datti da fare!

Sagittario – In amore chi è in crisi ora può trovare una soluzione soprattutto perché la Luna, che è nel segno, aiuterà. Sul lavoro, la giornata promette grandi cose: le idee non ti mancano!

Capricorno – In amore la giornata promette grandi cose, tra l’altro la Luna dal 25 sarà dalla tua parte e tutto migliorerà. Sul lavoro, favoriti i nuovi progetti: buttati a capofitto ora!

Acquario – In amore non hai dei punti stabili, c’è un po’ di incertezza. Sul lavoro, occhio alle tensioni e alle preoccupazioni: tutto si risolve. E si spera il prima possibile!

Pesci – La Luna è dalla tua parte, devi solo lasciarti andare all’amore e alle belle emozioni, soprattutto se c’è una persona che ti interessa. Sul lavoro, questo è un periodo di grandi cambiamenti: non pensare al passato, devi andare avanti!

Le previsioni di questo articolo sono solo un estratto da quelle riportate su “DiPiù” dal noto astrologo Paolo Fox.

L’articolo Oroscopo Paolo Fox di martedì 22 marzo: novità in amore e lavoro proviene da Oroscopo Più – Le stelle di Paolo Fox, Branko, Barbanera.