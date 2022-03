Oroscopo Barbanera di martedì 22 marzo: gli astri di questa giornata. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale. Scopriamo insieme come andrà!

Ariete (21/3 – 20/4) – Mercurio e Marte alimentano l’empatia e la comprensione dello stato d’animo altrui. Darete risposte efficaci agli stimoli provenienti dall’esterno.

Toro (21/4 – 20/5) – Luna in Scorpione, ad effetto fortemente irritante. Per non entrare in rotta di collisione con il mondo appellatevi al buon cuore degli amici.

Gemelli (21/5 – 21/6) – Affrontando gli impegni professionali con un po’ di mordente in più e con un intervento efficace e deciso, riscuoterete parecchie soddisfazioni.

Cancro (22/6 – 22/7) – La Luna nel suo passaggio in Scorpione rende dinamica e appassionata la giornata. Un dono gradito, una bella notizia da una persona cara.

Leone (23/7 – 23/8) – Giornata non di tutto riposo. Vi conviene attenervi scrupolosamente alle regole, se non volete entrare in conflitto con il resto del mondo.

Vergine (24/8 – 22/9) – Belle novità per chi lavora in squadra. La collaborazione promette risultati eccellenti. Favoriti i master di studio, i trasferimenti e i viaggi.

Bilancia (23/9 – 22/10) – Un passatempo che richiede una buona manualità potrebbe essere quello che fa per voi, per aiutarvi a rilassarvi e recuperare una completa serenità.

Scorpione (23/10 – 22/11) – Passione e spirito di iniziativa. Nel lavoro siete determinati e aperti alla cooperazione. Idee ed un desiderio di rinnovamento. Andate avanti.

Sagittario (23/11 – 21/12) – Una giornata fatta apposta per l’ascolto interiore, pratica forse che non esercitate troppo spesso, preferendo l’azione alla contemplazione.

Capricorno (22/12 – 20/1) – Grazie all’apporto di efficienza e spirito costruttivo, il lavoro procede speditamente. Determinazione e tenacia: tutto sotto controllo.

Acquario (21/1 – 19/2) – L’amore, croce e delizia di questo periodo. Oggi andrebbero evitate tutte le discussioni che vertono sul denaro, sui sentimenti e sulla gelosia.

Pesci (20/2 – 20/3) – Seguite senza riserva il vostro intuito. Fantasia e immaginazione sono il vostro asso sia per le faccende professionali sia per quelle affettive.

