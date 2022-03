“nun-je-la-posso-fa”:-stefano-de-martino-ci-risiamo,-polemica-infinita-sul-‘brutto-fisico’

Critiche per Stefano De Martino che rimane coinvolto in una polemica infinita su un tema fin troppo ricorrente per chi segue Amici.

La prima puntata del serale di Amici 21 ha ottenuto grande successo di ascolti, ma abbondano le polemiche sulle scelte degli inseganti e sul comportamento dei giurati, in particolar modo su Stefano De Martino.

Dopo mesi e mesi di duro lavoro, i ragazzi del talent show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi hanno raggiunto l’obiettivo del serale e sono scesi in campo per sfidarsi a colpi di passi di danza e canzoni.

La De Filippi ha confermato i giudici dell’anno scorso, ovvero Emanuele di Savoia, Stash e Stefano De Martino, che proprio ad Amici ha cominciato la sua brillante carriera. Nel corso della serata il pupillo della De Filippi ha avuto uno scambio di vedute con Alessandra Celentano che sta ha scatenato la polemica.

Stefano De Martino, una polemica infinita: “Ancora sti discorsi”

La Celentano è un’insegante storica del talent show, conosciuta da tutti per essere intransigente ed esigentissima, meritandosi molti spesso le antipatie dei suoi stessi allievi e di parte del pubblico. Nel corso del serale l’insegnante ha avuto uno scambio di vedute con il giurato Stefano De Martino. Scambio che non è passato inosservato ai tanti fan del programma, scatenando poche polemiche a non finire.

La Celentano, purista e paladina della danza classica, ricerca negli allievi non solo doti tecniche superiori alla media ma anche il ‘fisico giusto’. Ed è proprio di questa discriminante che ieri hanno discusso lei e De Martino, prendendo come riferimento una delle concorrenti in gara. Discorso che per molti telespettatori appare fin troppo ripetitivo e anche parecchio anacronistico.

“Giro 3 minuti su Amici21 e c’è ancora la Celentano che parla del fisico di Serena discutendo con De Martino sul ‘brutto fisico’. Spengo, nun je la posso fa’. Dopo 20 anni ancora sti discorsi ma bastaaaaaaaaaaaaaaaa”, commenta esausto un utente su Twitter.

Giro 3 minuti su #Amici21 e c’è ancora la #Celentano che parla del fisico di #Serena discutendo con De Martino sul “brutto fisico”. Spengo, nun je la posso fa’. Dopo 20 anni ancora sti discorsi ma bastaaaaaaaaaaaaaaaa @AmiciUfficiale — Elisa D’Ospina (@ElisaDospina) March 19, 2022

In risposta a questa considerazione arriva un altro commento che in parte appoggia le critiche e in parte giustifica la Celentano ricordando quanto sia selettivo il mondo della classica. “Anche a me non piacciono i toni, ma credo che la Cele faccia un discorso inerente esclusivamente alla danza e oltretutto classica. In fondo – conclude l’utente – viene da un mondo dove per stare nella scuola di danza di un teatro non ti prendono se hai un ginocchio più in alto di un altro di 2 mm!“.

